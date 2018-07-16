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Hande Fırat'tan 15 Temmuz'un simgesi haline gelen telefonuyla ilgili flaş açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 11:03 | Son Güncelleme

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, 15 Temmuz'un simgelerinden biri haline gelen ve darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştuğu telefonu devletin müze için talep etmesi halinde verebileceğini aksi halde kızına bırakacağını ifade etti.

Hande Fırat'tan 15 Temmuz'un simgesi haline gelen telefonuyla ilgili flaş açıklama

Darbe girişimi esnasında CNN Türk'te Cumhurbaşkanı Erdoğan ile FaceTime üzerinden canlı yayın yapan Hande Fırat'ın telefonu, 15 Temmuz 'un simgelerinden biri haline geldi.

Milliyet'ten Buket Aydın'a konuşan Fırat, telefonunun kendisinden daha ünlü hale geldiğini belirterek, "Telefon benim özel telefonumdu. Benden daha meşhur bir hal aldı. Türkiye'den, yurt dışından mesajlar geldi, satın almak isteyenler oldu. Telefon şu an bende. Eğer devletimiz bir müzeye isterse tabii ki oraya vereceğim veya ömür boyu saklayıp o gece 'Anne sakın ölme' diyen kızıma bırakacağım" diye konuştu.

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