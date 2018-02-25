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Hande Sar’ın sağlık durumu iyiye gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2018 22:13 | Son Güncelleme

Almanya’nın Dortmund kentinde yaz sonunda Akut lösemi teşhisi konulan ve uygun ilik bekleyen Hande Sar’a ilik nakli yapıldı.Almanya’nın Dortmund kentinde yaşayan ve yaz sonunda kan kanseri teşhisi konulan Hande Sar (26) için uygun ilik bulundu ve Essen şehrindeki Üniversite Hastanesi İlik Nakil Kliniği’nde ilik nakli yapıldı.

Almanya’nın Dortmund kentinde yaz sonunda Akut lösemi teşhisi konulan ve uygun ilik bekleyen Hande Sar’a ilik nakli yapıldı.
Almanya’nın Dortmund kentinde yaşayan ve yaz sonunda kan kanseri teşhisi konulan Hande Sar (26) için uygun ilik bulundu ve Essen şehrindeki Üniversite Hastanesi İlik Nakil Kliniği’nde ilik nakli yapıldı. Nakil sonrası Hande’nin tedaviye olumlu yanıt verdiğini belirten annesi Necla ve Babası Mustafa Enis Sar, çok mutlu olduklarını söyledi.
Aile tarafından yapılan açıklamada, “Uzun zamandan beri mücadele ediyorduk. Gerek, Almanya’dan, gerekse Türkiye’den Hande için insanlar seferber oldu. Sonunda uygun ilik bulunması, naklin başarılı geçmesi ve iliğin uyum sağlaması bizim için büyük mutluluk. Kızımızın sağlık durumu iyiye gidiyor. Allah’ın izniyle çok daha iyi olacak. Bize bu süreçte destek olan herkese teşekkür ediyoruz” denildi.
Hande Sar ise, "Çok mutluyum. İyileşiyorum. Bana destek olan herkese teşekkür ediyorum. Benim gibi hasta olan insanlara da yardımcı olun" diye konuştu.
Hande Sar’a, akut lösemi teşhisi sonrası Alman kemik ilik bankasından destek gelmiş ve Alman Kemik İliği Bilgi Bağış Bankası (DKMS), müjdeli haberi Hande’ye telefonda vermişti.

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