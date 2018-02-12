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Hanedana vatandaşlık sözü

GÜNCEL HABERLERİ | 12.02.2018 08:26 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Osmanlı Hanedanı üyeleriyle bir araya geldi. Çavuşoğlu, "Türk vatandaşlığı olmayan ama almak isteyen biri varsa elbette Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda, bu konuyla bizzat ilgileneceğim" dedi.

Hanedana vatandaşlık sözü

Bakan Çavuşoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal dün, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın vefatının 100. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen anma etkinliklerine katılmak üzere İstanbul'da bulunan Osmanlı Hanedanı ailesiyle kahvaltıda bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Yıldız Sarayı'nda düzenlenen "Vefatının 100. yılında Sultan Abdülhamid'i anlamak" programının sembolik anlam taşıyan bir tören olduğunu belirtti.

Osmanlı Hanedanı üyeleriyle dünyanın farklı şehirlerinde bir araya gelmeye çalıştığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Birçok yerde büyükelçiliklerimize hanedandan biri varsa, aileden biri varsa onlara yakın ilgi göstermesi konusunda da talimat veriyoruz. Arkadaşlarımız zaten bunu seve seve yapıyor. Bu, cumhurbaşkanımızın bize talimatıdır." dedi.

"Türkiye ve Osmanlı arasında uzlaşı dün sağlandı"

Önceki gün düzenlenen anma törenine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Türkiye ve Osmanlı arasında uzlaşı olması önemliydi. Bence bu uzlaşı resmi olarak dün sağlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Türk halkının Osmanlı ile gurur duyduğunu belirterek, "Biz Osmanlı ile onur duymayı babalarımızdan, ailemizden, dedelerimizden öğrendik. Türk halkının size, Osmanlı Hanedanı'na negatif baktığını düşünmeyin. Bizler hiçbir zaman atalarımızdan, Osmanlı'dan utanmadık, onlarla her zaman gurur duyduk. Bundan sonra da atalarımızın açtığı yoldan gitmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diye konuştu.
Sultan Abdülhamid'in torunlarıyla bir araya gelmek için bundan sonra da programlar düzenleneceğini kaydeden Çavuşoğlu, "Vatandaşlık olmayanlara da vatandaşlık vermek isteriz. Türk vatandaşlığı olmayan ama almak isteyen biri varsa elbette Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda, bu konuyla bizzat ilgileneceğim." ifadelerini kullandı. (AA)

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Hanedan vatandaşlık

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