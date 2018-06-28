Hangi ilde ne kadar Suriyeli var? İşte il il Türkiye'de yaşan Suriyeli sayısı!

Hangi ilde ne kadar Suriyeli var? İşte son yayınlanan rakamlara göre geçici koruma kapsamında Türkiye'nin illerinde yaşayan Suriyeli sayısı...
İşte il il Türkiye'de yaşan Suriyeli sayısı!
1 / 81
İşte son yayınlanan rakamlara göre geçici koruma kapsamında Türkiye'nin illerinde yaşayan Suriyeli sayısı ne kadar?
3 / 81
Adana
Kayıtlı Suriyeli: 209 bin 855 Şehir Nüfusu: 2,201,670 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 3.71
4 / 81
Adıyaman
Kayıtlı Suriyeli: 25,601 Şehir Nüfusu: 610,484 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 4.19
5 / 81
Afyon
Kayıtlı Suriyeli: 4,644 Şehir Nüfusu: 714,523 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.65
6 / 81
Ağrı
Kayıtlı Suriyeli: 917 Şehir Nüfusu: 542,255 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.17
7 / 81
Aksaray
Kayıtlı Suriyeli: 1,467 Şehir Nüfusu: 396,673 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.37
8 / 81
Amasya
Kayıtlı Suriyeli: 244 Şehir Nüfusu: 326,351 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.07
9 / 81
Ankara
Kayıtlı Suriyeli: 73,016 Şehir Nüfusu: 5,346,518 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 1.37
10 / 81
Antalya
Kayıtlı Suriyeli: 401 Şehir Nüfusu: 2,328,555 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.02
11 / 81
Ardahan
Kayıtlı Suriyeli: 98 Şehir Nüfusu: 98,335 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.10
12 / 81
Artvin
Kayıtlı Suriyeli: 40 Şehir Nüfusu: 168,068 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.02
13 / 81
Aydın
Kayıtlı Suriyeli: 7,928 Şehir Nüfusu: 1,068,260 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.74
14 / 81
Balıkesir
Kayıtlı Suriyeli: 2,171 Şehir Nüfusu: 1,196,389 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.18
15 / 81
Bartın
Kayıtlı Suriyeli: 33 Şehir Nüfusu: 192,389 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.02
16 / 81
Batman
Kayıtlı Suriyeli: 19,685 Şehir Nüfusu: 576,899 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 3.41
17 / 81
Bayburt
Kayıtlı Suriyeli: 42 Şehir Nüfusu: 90,154 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.05
18 / 81
Bilecik
Kayıtlı Suriyeli: 558 Şehir Nüfusu: 218,297 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.26
19 / 81
Bingöl
Kayıtlı Suriyeli: 694 Şehir Nüfusu: 269,560 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.26
20 / 81
Bitlis
Kayıtlı Suriyeli: 737 Şehir Nüfusu: 341,225 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.22
21 / 81
Bolu
Kayıtlı Suriyeli: 1,143 Şehir Nüfusu: 299,896 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.38
22 / 81
Burdur
Kayıtlı Suriyeli: 8,055 Şehir Nüfusu: 261,401 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 3.08
23 / 81
Bursa
Kayıtlı Suriyeli: 149 bin 394 Şehir Nüfusu: 2,901,396 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 3.67
24 / 81
Çanakkale
Kayıtlı Suriyeli: 3,752 Şehir Nüfusu: 519,793 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.72
25 / 81
Çankırı
Kayıtlı Suriyeli: 372 Şehir Nüfusu: 183,880 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.20
26 / 81
Çorum
Kayıtlı Suriyeli: 1.881 Şehir Nüfusu: 527,863 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.36
27 / 81
Denizli
Kayıtlı Suriyeli: 7,842 Şehir Nüfusu: 1,005,687 İl nüfusu ile karşaştırma yüzdesi: 0.78
28 / 81
Diyarbakır
Kayıtlı Suriyeli: 29,753 Şehir Nüfusu: 1,673,119 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 1.78
29 / 81
Düzce
Kayıtlı Suriyeli: 612 Şehir Nüfusu: 370,371 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.17
30 / 81
Edirne
Kayıtlı Suriyeli: 6,511 Şehir Nüfusu: 401,701 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 1.62
31 / 81
Elazığ
Kayıtlı Suriyeli: 5,737 Şehir Nüfusu: 578,789 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.99
32 / 81
Erzincan
Kayıtlı Suriyeli: 179 Şehir Nüfusu: 226,032 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.08
33 / 81
Erzurum
Kayıtlı Suriyeli: 669 Şehir Nüfusu: 762,021 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.09
34 / 81
Eskişehir
Kayıtlı Suriyeli: 2,480 Şehir Nüfusu: 844,842 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.29
35 / 81
Gaziantep
Kayıtlı Suriyeli: 385 bin 541 Şehir Nüfusu: 1,974,244 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 16.63
36 / 81
Giresun
Kayıtlı Suriyeli: 153 Şehir Nüfusu: 444,467 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.03
37 / 81
Gümüşhane
Kayıtlı Suriyeli: 78 Şehir Nüfusu: 172,034 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.05
38 / 81
Hakkari
Kayıtlı Suriyeli: 1,000 Şehir Nüfusu: 267,813 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.37
39 / 81
Hatay
Kayıtlı Suriyeli: 443 bin 871 Şehir Nüfusu: 1,555,165 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 24.66
40 / 81
Iğdır
Kayıtlı Suriyeli: 88 Şehir Nüfusu: 192,785 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.05
41 / 81
Isparta
Kayıtlı Suriyeli: 6,385 Şehir Nüfusu: 427,324 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 1.49
42 / 81
İstanbul
Kayıtlı Suriyeli: 563 bin 15 Şehir Nüfusu: 14,804,116 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 3.22
43 / 81
İzmir
Kayıtlı Suriyeli: 137 bin 612 Şehir Nüfusu: 4,223,545 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 2.54
44 / 81
Kahramanmaraş
Kayıtlı Suriyeli: 89,715 Şehir Nüfusu: 1,12,634 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 8.06
45 / 81
Karabük
Kayıtlı Suriyeli: 471 Şehir Nüfusu: 242,347 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.19
46 / 81
Karaman
Kayıtlı Suriyeli: 582 Şehir Nüfusu: 245,610 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.24
47 / 81
Kars
Kayıtlı Suriyeli: 181 Şehir Nüfusu: 289,786 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.06
48 / 81
Kastamonu
Kayıtlı Suriyeli: 901 Şehir Nüfusu: 376,945 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.24
49 / 81
Kırıkkale
Kayıtlı Suriyeli: 794 Şehir Nüfusu: 377,984 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.29
50 / 81
Kırşehir
Kayıtlı Suriyeli: 870 Şehir Nüfusu: 229,975 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.38
51 / 81
Kilis
Kayıtlı Suriyeli: 131 bin 261 Şehir Nüfusu: 130,825 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: %96,26
52 / 81
Kayseri
Kayıtlı Suriyeli: 58,770 Şehir Nüfusu: 1,358,980 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 4.32
53 / 81
Kocaeli
Kayıtlı Suriyeli: 31,765 Şehir Nüfusu: 1,830,772 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 1.74
54 / 81
Konya
Kayıtlı Suriyeli: 104 bin 431 Şehir Nüfusu: 2,161,303 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 3.39
55 / 81
Kütahya
Kayıtlı Suriyeli: 362 Şehir Nüfusu: 573,642 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.06
56 / 81
Malatya
Kayıtlı Suriyeli: 21,979 Şehir Nüfusu: 781,305 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 2.81
57 / 81
Manisa
Kayıtlı Suriyeli: 6,584 Şehir Nüfusu: 1,396,945 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 11.85
58 / 81
Mersin
Kayıtlı Suriyeli: 208 bin 687 Şehir Nüfusu: 1,773,852 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 8.26
59 / 81
Muğla
Kayıtlı Suriyeli: 9,440 Şehir Nüfusu: 923,773 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 1.02
60 / 81
Muş
Kayıtlı Suriyeli: 857 Şehir Nüfusu: 406,501 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.21
61 / 81
Nevşehir
Kayıtlı Suriyeli: 6,524 Şehir Nüfusu: 290,895 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 2.24
62 / 81
Niğde
Kayıtlı Suriyeli: 3,424 Şehir Nüfusu: 351,468 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.97
63 / 81
Ordu
Kayıtlı Suriyeli: 722 Şehir Nüfusu: 750,588 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.10
64 / 81
Osmaniye
Kayıtlı Suriyeli: 43,688 Şehir Nüfusu: 522,175 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 8.37
65 / 81
Rize
Kayıtlı Suriyeli: 661 Şehir Nüfusu: 331,048 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.20
66 / 81
Sakarya
Kayıtlı Suriyeli: 8,078 Şehir Nüfusu: 976,948 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.83
67 / 81
Samsun
Kayıtlı Suriyeli: 4,281 Şehir Nüfusu: 1,295,927 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.33
68 / 81
Siirt
Kayıtlı Suriyeli: 3,372 Şehir Nüfusu: 322,664 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 1.05
69 / 81
Sinop
Kayıtlı Suriyeli: 82 Şehir Nüfusu: 205,478 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.04
70 / 81
Sivas
Kayıtlı Suriyeli: 2,520 Şehir Nüfusu: 621,224 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.41
71 / 81
Şanlıurfa
Kayıtlı Suriyeli: 474 bin 77 Şehir Nüfusu: 1,940,627 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 21.58
72 / 81
Şırnak
Kayıtlı Suriyeli: 14,398 Şehir Nüfusu: 483,788 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 2.98
73 / 81
Tekirdağ
Kayıtlı Suriyeli: 6,419 Şehir Nüfusu: 972,875 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.66
74 / 81
Tokat
Kayıtlı Suriyeli: 854 Şehir Nüfusu: 602,662 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.14
75 / 81
Trabzon
Kayıtlı Suriyeli: 2,172 Şehir Nüfusu: 779,379 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.28
76 / 81
Tunceli
Kayıtlı Suriyeli: 89 Şehir Nüfusu: 82,193 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.11
77 / 81
Uşak
Kayıtlı Suriyeli: 1,315 Şehir Nüfusu: 358,736 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.37
78 / 81
Yalova
Kayıtlı Suriyeli: 2,879 Şehir Nüfusu: 241,665 İl nüfusu ile karşlaştırma yüzdesi: 1.19
79 / 81
Van
Kayıtlı Suriyeli: 1,848 Şehir Nüfusu: 1,100,190 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.17
80 / 81
Yozgat
Kayıtlı Suriyeli: 3,317 Şehir Nüfusu: 421,041 İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.79
Okuyucu Yorumları 7 yorum