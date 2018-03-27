Hani Belediyesi minik öğrencileri belediyede misafir ediyor

Diyarbakır’ın Hani İlçe Belediyesi zaman zaman kırsal mahallelerde eğitim gören anaokulu ve ilkokul öğrencilerini belediyede misafir edip çeşitli hediye ve oyuncaklarla uğurluyor.

Hani Belediyesi yürüttüğü proje kapsamında bu sefer Kırım Mahallesi anaokulu ve ilkokul öğrencilerini belediyede misafir etti. Misafir edilen 104 minik öğrenciye Hani Belediye Başkan Vekili Şaban Arda Yazıcı tarafından kırtasiye malzemeleri, oyuncaklar ve çeşitli hediyeler dağıtarak çocukları sevindirdi.

Hani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şaban Arda Yazıcı, “’Çocuklarımız geleceğimizin aynasıdır. Onlar için ne yapılsa azdır. Hani ilçe merkezindeki okullarımız başta olmak üzere kırsal mahallelerimizdeki okullarımızda okuyan öğrenciler ile de yürüttüğümüz proje kapsamında zaman zaman belediyede bir araya geliyoruz. Anaokulu ve ilkokul öğrencilerimize çeşitli oyuncaklar ve kırtasiye malzemeleri dağıtıyoruz. Amacımız çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunmak onları sevindirmek ve okulu sevmelerini sağlamaktır. Hani Kaymakamlığı ve Hani Belediyesi olarak çocuklarımızın eğitimi için yapılacak her çalışmaya desteğimiz bundan önce olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir. Hani Belediyesi olarak birlikte yapılan çalışmalarla öğrencilerimize daha sağlıklı eğitim olanaklarının oluşturulmasıyla öğrencilerimizin başarılarına da katkıda bulunmak gayretindeyiz” dedi.