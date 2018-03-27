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Hani Belediyesinden lise öğrencilerine üniversiteye hazırlık desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 13:26 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Hani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şaban Arda Yazıcı, ilçedeki liseleri ziyaret ederek öğrencilere üniversite sınavlarına hazırlık kitapları dağıttı.Hani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcı,Hani Çok Programlı Anadolu Lisesi, Gürbüz Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Liselerinde üniversite sınavlarına hazırlanan lise son sınıf öğrencilerine, hazırlık kitapları dağıttıklarını söyledi.

Hani Belediyesinden lise öğrencilerine üniversiteye hazırlık desteği

Diyarbakır’ın Hani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şaban Arda Yazıcı, ilçedeki liseleri ziyaret ederek öğrencilere üniversite sınavlarına hazırlık kitapları dağıttı.
Hani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcı,Hani Çok Programlı Anadolu Lisesi, Gürbüz Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Liselerinde üniversite sınavlarına hazırlanan lise son sınıf öğrencilerine, hazırlık kitapları dağıttıklarını söyledi. Kaymakam ve Belediye Başkanı Yazıcı yaptığı açıklamada, ilçede eğitimin daha üst düzeye yükseltilmesi ve üniversite kazanma oranının artırılması için büyük çaba gösterdiklerini söyledi.
Kamu kurumları eliyle eğitime yapılan yatırımın önemli yatırımlardan olduğunu ve bu yatırımların okullara zamanında ulaştırılması gerektiğini belirten Yazıcı, “2017 yılında Hani Belediyesi olarak ilçemizdeki okullara ve eğitime yaklaşıl 3 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin en iyi şartlarda eğitim görmeleri için tüm gayretlerimiz devam etmektedir. Eğitime verdiğimiz çeşitli destekler sayesinde her geçen gün bir adım daha ileriye yükselmekteyiz. Öğrencilerin farklı eserlerden istifade etmeleri için lise öğrencilerinin son sınıflarına yönelik üniversite sınavlarına hazırlık için yardımcı kitap dağıtımı yaptık. Önümüzdeki aylarda üniversite sınavlarına girecek olan öğrenciler, dağıttığımız bu ilave kaynaklardan yararlanarak sınavlara daha iyi hazırlanmış olacaklar” dedi.
Geleceğimizi yönlendirecek, şekillendirecek ve ileriye taşıyacak başarılı gençlere destek vermeyi kaymakamlık ve belediye olarak kendilerine bir görev, ödev ve sorumluluk bildiklerini belirten Yazıcı, "Gençlerin üniversiteyi kazanmalarına bir nebze vesile olursak, öğrencilerin ailelerinin mutluluklarına ortak olmuş oluruz” diye konuştu.

Hani Belediyesinden lise öğrencilerine üniversiteye hazırlık desteği

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