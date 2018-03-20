Hani şehitleri memleketlerine uğurlandı

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Uzman Çavuş Sergen Çakmak ve Güvenlik Korucusu Yasettin Opçin’in naaşları memleketlerine uğurlandı.
Hani ilçesi Topçular karayolu Şekale Tepe bölgesinde seyir halinde bulunan araca dün bir grup terörist tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak ve Gönüllü Güvenlik Korucusu Yasettin Opçin için uğurlama töreni düzenlendi. Törenin ardından Uzman Çavuş Çakmak’ın naaşı İzmir’e, Güvenlik Korucusu Opçin’in naaşı ise Hani ilçesi Topçular köyüne uğurlandı.
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