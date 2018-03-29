Hani’de hijyenik çocuk parkları

Diyarbakır’ın Hani İlçe Belediyesi, hijyen konusuna gösterdiği hassasiyetler kapsamında oyun guruplarını daha temiz hale getirmek için çocuk parklarında rutin temizlik çalışmaları yürütüyor.

İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde hizmete açılan ve her gün yüzlerce çocuk tarafından kullanılan çocuk oyun alanları ve parkları, Hani Belediyesi tarafından yürütülen temizlik uygulamaları kapsamında rutin olarak dezenfekte ediliyor. Profesyonel temizlik ekipmanlarıyla pırıl pırıl hale getirilen oyuncaklar sayesinde çocuklar daha hijyenik ve güvenli alanlarda oyun oynamanın tadını çıkarırken, anne ve babalar da daha huzurlu oluyor.

Belediye baharın gelmesiyle birlikte ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki çocuk oyun park alanlarında ağaç dikimi ve peyzaj çalışmalarına da devam ediyor.

Daha temiz ve güvenli parklar oluşturmak hedefiyle çalıştıklarını vurgulayan Kaymakam ve Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcı, “Hanili hemşerilerimizin parklarımızı gönül rahatlığıyla kullanmalarını, anne ve babaların çocuklarını huzur içinde ve güvenle parklara getirmelerini istiyoruz. Bu amaçla ilk olarak parklarımızdaki oyun alanlarımızı yenilemeye başladık. Günümüz koşullarına uygun, güvenliği ön planda tutan TSE standartlarında oyun guruplarını parklarımıza yerleştiriyoruz, eskiyen oyun gruplarını yenileri ile değiştiriyoruz" dedi.