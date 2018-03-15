Hanımlar Lokali’nde minik yüzlere destek

Kütahya Halk Eğitimi Merkezi tarafından başlatılan ’bir tığ, bir yumak ip ile, sevgini göster minik yüzlere’ isimli projesi ilgili görüyor.
Proje sorumlusu Seher Pehlivangil, "Bir tığ, bir yumak ip ile, sevgini göster minik yüzlere’ isimli proje ile Türkiye’ye sığınan ailelerin çocukları, sevgi evlerindeki çocuklar ve uzun süreli tedavi gören çocuklar için örgü uyku arkadaşı oyuncaklar hazırlanıyor.Projeye katılan Kütahya Halk Eğitim Merkezi’nin başlattığı projeye, Kütahya Belediyesi Hanımlar Lokali’ndeki bayanlar Amigurumi örgü bebek yapımı (lösemili çocuklar yararına yapılan ) örgülerle destek oluyorlar. Hanımlar Lokali bünyesinde yaklaşık 25 bayan ’bir tığ, bir yumak ip ile, sevgini göster minik yüzlere’ projesinde çok sayıda bebek yaparak destek oldular" dedi. (EFE)
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