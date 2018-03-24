HABER

Hanönü AK Parti Kadın Kolları Kore Gazisini ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 00:32 | Son Güncelleme

KASTAMONU (İHA)

Hanönü AK Parti Kadın Kolları Kore Gazisini ziyaret etti

KASTAMONU (İHA)

Hanönü AK Parti Kadın Kolları Kore Gazisini ziyaret etti

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

'Tosun'a kötü haber! Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!

'Tosun'a kötü haber! Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!

Hain pusu: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Hain pusu: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Yunanistan Başbakanı Çipras: Ege'de sıcak temas yaratan kendi ayağına kurşun sıkar

Yunanistan Başbakanı Çipras: Ege'de sıcak temas yaratan kendi ayağına kurşun sıkar

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hakkari'de 30 bölge, 'Özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Hakkari'de 30 bölge, 'Özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'nden 13 tahliye

Darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'nden 13 tahliye

TSK'dan flaş açıklama: Afrin şehitlerinin naaşlarına ulaşıldı

TSK'dan flaş açıklama: Afrin şehitlerinin naaşlarına ulaşıldı

Şehit kahraman pilota son bakış! En acı fotoğraf...

Şehit kahraman pilota son bakış! En acı fotoğraf...

Acil servise akın ettiler! Onlarca öğrenci hastaneye kaldırıldı

Acil servise akın ettiler! Onlarca öğrenci hastaneye kaldırıldı

PKK'ya ağır darbe: Hepsi imha edildi

PKK'ya ağır darbe: Hepsi imha edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.