Hanönü’nde öğrenciler fidan dikti

Hanönü’nde bir araya gelen öğrenciler, 26 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası münasebetiyle fidan dikti.
Hanönü’nde eğitimini sürdüren öğrenciler fidan dikimi için bir araya geldi. 26 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası nedeniyle düzenelenen ağaç dikme programına Kaymakam Mustafa Hamit Kıyıcı, Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, Orman işletme müdür Tuğrul Baduroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Demirkıran, idareciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Ağaç dikimi sonrasında konuşan Kaymakam Kıyıcı, "Ağaç dikmek büyük bir sosyal faaliyet ve hayırdır. Öğrencilere ağaç sevgisini aşılamak ve bugünü onlarla paylaşmak çok güzel bir duygu" dedi.
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