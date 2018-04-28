"Hansaray: Dün, Bugün, Yarın (?)" paneli

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Mükremin Şahin, Rusya tarafından işgal edilen Kırım Türklerinin kültürel mirası olan Hansaray'ın son durumuyla ilgili endişelerini dile getirerek, "Tarihi mirasımız, bizim her şeyimiz, kültürümüzün sembolü olan Hansaray, restorasyon çalışmaları adı altında tahrip ediliyor." dedi.

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin öncülüğünde, Gazi Üniversitesinde, Ukrayna'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterdiği Kırım'daki Hansaray ile ilgili "Hansaray: Dün, Bugün, Yarın (?)" isimli panel ve fotoğraf sergisi düzenlendi.

Kırım sürgünü ve işgalinde hayatını kaybedenler için saygı duruşu ile başlayan panelde, Hansaray'ın geçmişi, tarihi önemi ve günümüzde yapılmakta olan tahribatı ele alındı.

Panelin açılışında konuşan Şahin, Hansaray'ın tehlike altında olmasından dolayı üzüntülü olduğunu belirterek, "İşgal altındaki topraklarda uluslararası anlaşmalara göre restorasyon çalışmalarının yapılması yasaktır. Hele bu şekilde bir restorasyon çalışması aslında o mirasın, o kültürün yok edilmesi anlamına gelmektedir." dedi.