"Hansaray: Dün, Bugün, Yarın (?)" paneli

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Mükremin Şahin, Rusya tarafından işgal edilen Kırım Türklerinin kültürel mirası olan Hansaray'ın son durumuyla ilgili endişelerini dile getirerek, "Tarihi mirasımız, bizim her şeyimiz, kültürümüzün sembolü olan Hansaray, restorasyon çalışmaları adı altında tahrip ediliyor." dedi.
Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin öncülüğünde, Gazi Üniversitesinde, Ukrayna'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterdiği Kırım'daki Hansaray ile ilgili "Hansaray: Dün, Bugün, Yarın (?)" isimli panel ve fotoğraf sergisi düzenlendi.
Kırım sürgünü ve işgalinde hayatını kaybedenler için saygı duruşu ile başlayan panelde, Hansaray'ın geçmişi, tarihi önemi ve günümüzde yapılmakta olan tahribatı ele alındı.
Panelin açılışında konuşan Şahin, Hansaray'ın tehlike altında olmasından dolayı üzüntülü olduğunu belirterek, "İşgal altındaki topraklarda uluslararası anlaşmalara göre restorasyon çalışmalarının yapılması yasaktır. Hele bu şekilde bir restorasyon çalışması aslında o mirasın, o kültürün yok edilmesi anlamına gelmektedir." dedi.
Şahin, Hansaray ile ilgili durumunun uluslararası örgütlere bildirildiğini belirterek, "Tarihi mirasımız, bizim her şeyimiz, kültürümüzün sembolü olan Hansaray, restorasyon çalışmaları adı altında tahrip ediliyor. Biz bütün dünyaya konuyla ilgili hassasiyetlerimizi, düşüncelerimizi mektuplarla bildirdik. İlgili makamlardan çok iyi sonuçlar aldık. Birleşmiş Milletler (BM) ve UNESCO’dan bu konuyla ilgili toplantıların yapılmasına vesile olduk." ifadelerini kullandı.
Kırım'ın 2014 yılından itibaren Rusya işgali altında bulunmasını hatırlatan Şahin, "Kırım'ın Rusya tarafından işgali, ne Avrupa ülkeleri, ne Birleşmiş Milletler, ne de Türkiye tarafından kabul ediliyor. Ama işgal bugün de devam ediyor." diye konuştu.
Kırım Gelişim Vakfı ile Kırım Tatar Teşkilatları Platformu Başkanı Ümit Şilit ise konuşmasında Kırım'daki işgalin son bulması için gelecek aylarda Ankara'da ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde Tatar derneklerinin etkinlikler düzenleyeceği bilgisini paylaştı.
- Kırım Türklerinin tarihi ve kültürel mirası Hansaray
Kırım Türklerinin tarihi ve kültürel mirası Hansaray, Kırım Hanı Mengli Giray tarafından 1532'de Bahçesaray kentinde inşa edilmişti.
O dönem hanlığın merkezi olan saray, "Han Türbe", "Han Cami", "Divan Salonu", "Yaz Çardağı", "Harem" ve "Gözyaşı Çeşmesi" gibi bölüm ve yapılardan oluşuyor.
Hansaray'ın içinde tarih ve arkeoloji müzesi yer alıyor.
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