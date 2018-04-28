HABER

"Hansaray: Dün, Bugün, Yarın (?)" paneli

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 20:30 | Son Güncelleme

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Şahin: - "Tarihi mirasımız, bizim her şeyimiz, kültürümüzün sembolü olan Hansaray, restorasyon çalışmaları adı altında tahrip ediliyor" - "Kırım'ın Rusya tarafından işgali, ne Avrupa ülkeleri, ne Birleşmiş milletler, ne de Türkiye tarafından kabul ediliyor. Ama işgal bugün de devam ediyor"

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Mükremin Şahin, Rusya tarafından işgal edilen Kırım Türklerinin kültürel mirası olan Hansaray'ın son durumuyla ilgili endişelerini dile getirerek, "Tarihi mirasımız, bizim her şeyimiz, kültürümüzün sembolü olan Hansaray, restorasyon çalışmaları adı altında tahrip ediliyor." dedi.

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin öncülüğünde, Gazi Üniversitesinde, Ukrayna'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterdiği Kırım'daki Hansaray ile ilgili "Hansaray: Dün, Bugün, Yarın (?)" isimli panel ve fotoğraf sergisi düzenlendi.

Kırım sürgünü ve işgalinde hayatını kaybedenler için saygı duruşu ile başlayan panelde, Hansaray'ın geçmişi, tarihi önemi ve günümüzde yapılmakta olan tahribatı ele alındı.

Panelin açılışında konuşan Şahin, Hansaray'ın tehlike altında olmasından dolayı üzüntülü olduğunu belirterek, "İşgal altındaki topraklarda uluslararası anlaşmalara göre restorasyon çalışmalarının yapılması yasaktır. Hele bu şekilde bir restorasyon çalışması aslında o mirasın, o kültürün yok edilmesi anlamına gelmektedir." dedi.

Şahin, Hansaray ile ilgili durumunun uluslararası örgütlere bildirildiğini belirterek, "Tarihi mirasımız, bizim her şeyimiz, kültürümüzün sembolü olan Hansaray, restorasyon çalışmaları adı altında tahrip ediliyor. Biz bütün dünyaya konuyla ilgili hassasiyetlerimizi, düşüncelerimizi mektuplarla bildirdik. İlgili makamlardan çok iyi sonuçlar aldık. Birleşmiş Milletler (BM) ve UNESCO’dan bu konuyla ilgili toplantıların yapılmasına vesile olduk." ifadelerini kullandı.

Kırım'ın 2014 yılından itibaren Rusya işgali altında bulunmasını hatırlatan Şahin, "Kırım'ın Rusya tarafından işgali, ne Avrupa ülkeleri, ne Birleşmiş Milletler, ne de Türkiye tarafından kabul ediliyor. Ama işgal bugün de devam ediyor." diye konuştu.

Kırım Gelişim Vakfı ile Kırım Tatar Teşkilatları Platformu Başkanı Ümit Şilit ise konuşmasında Kırım'daki işgalin son bulması için gelecek aylarda Ankara'da ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde Tatar derneklerinin etkinlikler düzenleyeceği bilgisini paylaştı.

- Kırım Türklerinin tarihi ve kültürel mirası Hansaray

Kırım Türklerinin tarihi ve kültürel mirası Hansaray, Kırım Hanı Mengli Giray tarafından 1532'de Bahçesaray kentinde inşa edilmişti.

O dönem hanlığın merkezi olan saray, "Han Türbe", "Han Cami", "Divan Salonu", "Yaz Çardağı", "Harem" ve "Gözyaşı Çeşmesi" gibi bölüm ve yapılardan oluşuyor.

Hansaray'ın içinde tarih ve arkeoloji müzesi yer alıyor.

Gündeme bomba gibi düşmüştü! O iddia Abdullah Gül'e sorulduGündeme bomba gibi düşmüştü! O iddia Abdullah Gül'e soruldu
İstanbul'da çok sayıda kişi gözaltına alınıyorİstanbul'da çok sayıda kişi gözaltına alınıyor
'Görüşme talebi Abdullah Gül'den geldi' iddiası ortalığı karıştırdı'Görüşme talebi Abdullah Gül'den geldi' iddiası ortalığı karıştırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hansaray kırım tatarları Ukrayna

En Çok Okunan Haberler

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Adayımızı belirleyeceğiz...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Adayımızı belirleyeceğiz...

Kim Kardashian'ın çıplak paylaşımına Demet Akalın'dan tepki

Kim Kardashian'ın çıplak paylaşımına Demet Akalın'dan tepki

Fatih Portakal kovuldu mu?

Fatih Portakal kovuldu mu?

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

İlginizi Çekebilir

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

FETÖ'nün kilit ismi Türkiye'ye iade edildi

FETÖ'nün kilit ismi Türkiye'ye iade edildi

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Diğer Haberler
Vatandaş sordu, Kılıçdaroğlu böyle karşılık verdi! 'Adayınız İlhan Bey mi?'

Vatandaş sordu, Kılıçdaroğlu böyle karşılık verdi! 'Adayınız İlhan Bey mi?'

Tanju Çolak, AK Parti'den aday adaylığı başvurusu yapacak

Tanju Çolak, AK Parti'den aday adaylığı başvurusu yapacak

TRT Haber'le yolları ayrılan Hülya Hökenek'in yeni adresi belli oldu!

TRT Haber'le yolları ayrılan Hülya Hökenek'in yeni adresi belli oldu!

İbrahim Tatlıses'in Erdoğan'a anlattığı İdo anısı sosyal medyayı karıştırdı

İbrahim Tatlıses'in Erdoğan'a anlattığı İdo anısı sosyal medyayı karıştırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Verdiğimiz tüm desteğe rağmen İzmir patinaj yapıyorsa hepimizin düşünmesi lazım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Verdiğimiz tüm desteğe rağmen İzmir patinaj yapıyorsa hepimizin düşünmesi lazım

Cübbeli Ahmet'ten Ahmet Hakan mesajı: Bir dua ettim, işinden oldu

Cübbeli Ahmet'ten Ahmet Hakan mesajı: Bir dua ettim, işinden oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.