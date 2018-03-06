HABER

Harabeye dönen Vazelon Manastırı turizme kazandırılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2018 11:47 | Son Güncelleme

Trabzon'un Maçka ilçesinde, ormanlık alanda yer alan ve 7 yıl önce Fener Rum Patriği Bartholomeos'un da ziyaret ettiği Kızlar Manastırı olarak ta bilinen tarihi Vazelon Manastırı, bakımsızlıktan harabeye döndü. Üzerlerine aşk ilanları yazılan, resimler çizilen ve kurşun deliklerinin yer aldığı freskleri yok olmaya başlayan manastırın çatısı da heyelan sonucu çöktü. Definecilerin de talan ettiği ve kaderine terk edilen manastır için harekete geçildi, restorasyon projesi hazırlandı.

Maçka ilçesi Kiremitli köyü sınırlarında çam ormanları ile kaplı alanda yer alan ve 1700 yıl öncesine dayanan tarihi geçmişe sahip Türkiye'nin ilk manastırlarından Kızlar Manastırı olarak bilinen Vazelon Manastırı, 15 ve 19'uncu yüzyıllarda ilave edilen kilise ve keşiş odaları ile şapel alanları ile varlığını günümüze kadar korudu.

Mor Gabriel için son umut!Mor Gabriel için son umut!

Köy merkezine 7 kilometre mesafede yer alan ve son 200 metresi orman içi patika yoldan yürünerek ulaşılan manastır, kazı yapan defineciler tarafından talan edildi. Manastırı ziyarete gelen kişiler de fresklerin üzerine 'Seni ölesiye seviyorum aşkım' yazılı aşk ilanları ile isimlerini yazdı, resimler çizdi. Kurşun izlerinin de yer aldığı freskleri yok olmaya başlayan manastırın çatısı da heyelan sonucu çöktü. Harabeye dönen manastırın restore edilerek turizme kazandırılması için proje hazırlandı.

Ölümsüz aşıkların mezarı bulunduÖlümsüz aşıkların mezarı bulundu

--10949914

--10949908

--10949900

--10949894

--10949888

--10949886

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak eleştiri!Fatih Portakal'dan çok konuşulacak eleştiri!
İçtiğiniz su ne kadar temiz?İçtiğiniz su ne kadar temiz?
Son seçim anketi sonuçlarında bomba detay!Son seçim anketi sonuçlarında bomba detay!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzon maçka Fener Rum Patriği Bartholomeos Vazelon Manastırı

En Çok Okunan Haberler

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

Son dakika! Afrin'de şehit sayısı 9'a yükseldi

Son dakika! Afrin'de şehit sayısı 9'a yükseldi

Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti

Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti

İbrahim Tatlıses'in kadın hayranıyla zor anları

İbrahim Tatlıses'in kadın hayranıyla zor anları

Mehmet Aslantuğ'dan Hülya Avşar'a ders gibi yanıt!

Mehmet Aslantuğ'dan Hülya Avşar'a ders gibi yanıt!

E-devlet'ten bir sorgulama daha: Alacağınız çıkabilir​!

E-devlet'ten bir sorgulama daha: Alacağınız çıkabilir​!

Okuyucu Yorumları 7 yorum
dönerse dönsün napalım önce camiler restore edilsin bitince bunlara sıra gelsin o sıra da benim dinime kim saygı duyuyorsa ondan başlasın bulgarlar başmüftümüzü hapsediyor bizde demir kiliseyi restore ediyoruz
dünyanın hiçbir yerinde tarihi eserlerin üstüne yazı yazma işini göremezsiniz bu görgüsüzlük nedense bizim gibi kadim bir millette var halkın eğitim seviyesi sistem yüzünden rezalet
bugün bir kez daha başkalarının adına utandık
Osmanlıya özgürlükleri kısıtlıyor diyenlere kapak
@z.baspinar insanlardan yüksek vergi alıp özgür bırakmak özgürlükmü sence..
kurşun sıkmak nedir ? Tarih düşmanları
mermerciler yaşadı.. beyaza boyarlar şimdi tüm manastırı
Diğer Haberler
Fındıklar Mehmetçiklere teslim edildi

Fındıklar Mehmetçiklere teslim edildi

Vezirköprü’de okumaz-yazmaz kalmayacak

Vezirköprü’de okumaz-yazmaz kalmayacak

Hastane 1 saat elektriksiz kaldı, hastalar sevk edildi

Hastane 1 saat elektriksiz kaldı, hastalar sevk edildi

PKK'nın planı deşifre oldu! Teröristler Afrin halkına hendek kazdırdı

PKK'nın planı deşifre oldu! Teröristler Afrin halkına hendek kazdırdı

Kastamonu’da Okuma-Yazma Seferberliği başlatıldı

Kastamonu’da Okuma-Yazma Seferberliği başlatıldı

’Ağaç ve Kadınlar’ fotoğraf ve resim sergisi Kuşadası’nda açıldı

’Ağaç ve Kadınlar’ fotoğraf ve resim sergisi Kuşadası’nda açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.