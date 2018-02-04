Haramidere metrobüs durağında kaza

İSTANBUL (AA) - Haramidere'de, metrobüs durakta bekleyen araca çarptı.

Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü'nden Topkapı yönüne giden metrobüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak, Haramidere Durağı'nda bekleyen metrobüse çarptı. Kazada, arkadaki metrobüsün sürücüsü ile bazı yolcular yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Metrobüs hattında ulaşım tek yönden kontrollü sağlanıyor.