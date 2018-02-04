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HARAMİDERE'DE METROBÜS KAZASI; YARALILAR VAR (1)

GÜNCEL HABERLERİ | 04.02.2018 19:43 | Son Güncelleme

Alper KORKMAZ / İstanbul DHA Haramider'de Metrobüs aracı sürücüsünün kontrolünden çıkarak durakta bekleyen önündeki metrobüs aracına çarptı.

Alper KORKMAZ / İstanbul DHA
Haramider'de Metrobüs aracı sürücüsünün kontrolünden çıkarak durakta bekleyen önündeki metrobüs aracına çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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Olay yerinde görüntülerın

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