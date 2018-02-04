HARAMİDERE'DE METROBÜS KAZASI; YARALILAR VAR (1)

Alper KORKMAZ / İstanbul DHA

Haramider'de Metrobüs aracı sürücüsünün kontrolünden çıkarak durakta bekleyen önündeki metrobüs aracına çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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Olay yerinde görüntülerın