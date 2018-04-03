HABER

Harazay Sosyal Merkezi Çocuk Kreşi hizmete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 14:27 | Son Güncelleme

TİKA’nın tadilat ve donanım desteğinde bulduğu Harazay Sosyal Merkezi Çocuk Kreşi Çad’da hizmete açıldı.Çad Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Başkent Encemine’deki 10 merkezden biri olan Harazay Sosyal Merkezi Çocuk Kreşinde kimsesiz, öksüz ve yetim çocuklar da eğitim görüyor.

Harazay Sosyal Merkezi Çocuk Kreşi hizmete açıldı

TİKA’nın tadilat ve donanım desteğinde bulduğu Harazay Sosyal Merkezi Çocuk Kreşi Çad’da hizmete açıldı.
Çad Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Başkent Encemine’deki 10 merkezden biri olan Harazay Sosyal Merkezi Çocuk Kreşinde kimsesiz, öksüz ve yetim çocuklar da eğitim görüyor. 1962 yılında kurulan merkezde 6 sınıf ve bir idari ofis bulunuyor. Toplam oturumu 500 metrekare civarında olan kreşte 330 çocuk eğitim görüyor. Harazay kreşi, şehirdeki en büyük ikinci kreş olma özelliğini taşıyor.
Kreşe tadilat ve donanım desteğinde bulunan TİKA. donanım kapsamında kreşin yazı tahtası, masa, sandalye, dolap gibi eğitim mobilyası ihtiyaçlarını karşıladı. Tadilat çalışmaları kapsamında ise okulun iç, dış ve çatı tadilatı olmak üzere kapsamlı bir şekilde yenilenen kreşin, çocuk oyun alanlarının da bulunduğu genel çevre düzenlemesi yapıldı.
Çad’ta 2015 yılından faaliyetlerine başlayan TİKA Encemine Program Koordinasyon Ofisi, bugüne kadar 9 farklı alanda, 55’in üzerinde proje gerçekleştirdi. Kreşin hizmete açılış programına, Çad Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Amina Kodiyana, Türkiye Cumhuriyeti Çad Büyükelçisi Sabri Ergen, Türkiye-Çad Parlemento Dostluk Gurubu Milletvekili İshak İssa Youssouf ile öğrenci velileri ve resmi kurumların yetkilileri katıldı. Ergen, yaptığı konuşmada, iki ülke arasında var olan güçlü ilişkilerin, iki devlet başkanının güçlü desteği ile daha da güçlenerek devam edeceğini ifade etti.
TİKA’nın bu güçlü ilişkilerin daha ileriye taşınması noktasında önemli rol üstlendiğini belirten Ergen, kreşin iyileştirmesinde emeği geçenlere teşekkür ederken, Kodiyana da Türkiye Cumhuriyeti’ne ve TİKA’ya şükranlarını iletti. Program, kreşte okuyan çocukların Çad halk danslarından oluşan sunum yapmasının ardından, davetlilerin çocuklara hediye dağıtımı ve aile fotoğrafıyla program son buldu.

Harazay Sosyal Merkezi Çocuk Kreşi hizmete açıldı

Harazay Sosyal Merkezi Çocuk Kreşi hizmete açıldı

Harazay Sosyal Merkezi Çocuk Kreşi hizmete açıldı

Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!
Kadınların sahneye çıkarılmadığı iddiasına şaşırtan cevap!Kadınların sahneye çıkarılmadığı iddiasına şaşırtan cevap!
İstanbul'da korkunç olay! 4 tonluk makine işçinin üzerine devrildiİstanbul'da korkunç olay! 4 tonluk makine işçinin üzerine devrildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Terör örgütünün sözde adalet komisyoncularına büyük şok! Yakalandılar!

Terör örgütünün sözde adalet komisyoncularına büyük şok! Yakalandılar!

Polise dehşeti yaşatan FETÖ'cünün pantolonu düştü!

Polise dehşeti yaşatan FETÖ'cünün pantolonu düştü!

Fatih Altaylı yazdı: Saray'a çıkıp o Bakan'ı şikayet ettiler

Fatih Altaylı yazdı: Saray'a çıkıp o Bakan'ı şikayet ettiler

Ankara'da kritik zirve! Genelkurmay Başkanı Akar, Rus mevkidaşıyla görüştü

Ankara'da kritik zirve! Genelkurmay Başkanı Akar, Rus mevkidaşıyla görüştü

İzmir'de şok görüntüler! Teröristler sokak ortasında atış talimi yaptılar

İzmir'de şok görüntüler! Teröristler sokak ortasında atış talimi yaptılar

Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor

Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.