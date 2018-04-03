Harazay Sosyal Merkezi Çocuk Kreşi hizmete açıldı

TİKA’nın tadilat ve donanım desteğinde bulduğu Harazay Sosyal Merkezi Çocuk Kreşi Çad’da hizmete açıldı.

Çad Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Başkent Encemine’deki 10 merkezden biri olan Harazay Sosyal Merkezi Çocuk Kreşinde kimsesiz, öksüz ve yetim çocuklar da eğitim görüyor. 1962 yılında kurulan merkezde 6 sınıf ve bir idari ofis bulunuyor. Toplam oturumu 500 metrekare civarında olan kreşte 330 çocuk eğitim görüyor. Harazay kreşi, şehirdeki en büyük ikinci kreş olma özelliğini taşıyor.

Kreşe tadilat ve donanım desteğinde bulunan TİKA. donanım kapsamında kreşin yazı tahtası, masa, sandalye, dolap gibi eğitim mobilyası ihtiyaçlarını karşıladı. Tadilat çalışmaları kapsamında ise okulun iç, dış ve çatı tadilatı olmak üzere kapsamlı bir şekilde yenilenen kreşin, çocuk oyun alanlarının da bulunduğu genel çevre düzenlemesi yapıldı.

Çad’ta 2015 yılından faaliyetlerine başlayan TİKA Encemine Program Koordinasyon Ofisi, bugüne kadar 9 farklı alanda, 55’in üzerinde proje gerçekleştirdi. Kreşin hizmete açılış programına, Çad Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Amina Kodiyana, Türkiye Cumhuriyeti Çad Büyükelçisi Sabri Ergen, Türkiye-Çad Parlemento Dostluk Gurubu Milletvekili İshak İssa Youssouf ile öğrenci velileri ve resmi kurumların yetkilileri katıldı. Ergen, yaptığı konuşmada, iki ülke arasında var olan güçlü ilişkilerin, iki devlet başkanının güçlü desteği ile daha da güçlenerek devam edeceğini ifade etti.

TİKA’nın bu güçlü ilişkilerin daha ileriye taşınması noktasında önemli rol üstlendiğini belirten Ergen, kreşin iyileştirmesinde emeği geçenlere teşekkür ederken, Kodiyana da Türkiye Cumhuriyeti’ne ve TİKA’ya şükranlarını iletti. Program, kreşte okuyan çocukların Çad halk danslarından oluşan sunum yapmasının ardından, davetlilerin çocuklara hediye dağıtımı ve aile fotoğrafıyla program son buldu.