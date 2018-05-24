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Harçlıklarıyla Arakan'a yardım ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 15:32 | Son Güncelleme

Erzincan İMKB Nevzat Ayaz Fen Lisesi öğrencileri, Arakanlı Müslümanlar için topladıkları parayı Türk Kızılayı yetkililerine iletti

ERZİNCAN( AA) - Erzincan İMKB Nevzat Ayaz Fen Lisesi öğrencilerinin Arakanlı Müslümanlar için harçlıklarından topladıkları para, Türk Kızılayı yetkililerine teslim edildi.

Erzincan İMKB Fen Lisesi Müdürü İdris Meral, öğrencilerce toplanan 5 bin lirayı Türk Kızılayı Erzincan Şube Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ferit Bayata'ya verdi.

Türk Kızılayı Erzincan Şube Başkanı Bayata, Erzincan Fen Lisesinin tüm etkinliklerinde her zaman yanlarında olduğunu ifade ederek "Türk Kızılayının Erzincan’daki bütün etkinliklerinde her zaman başlatmış olduğu yardım kampanyalarında ilk duyarlılığı gösteren Erzincan Fen Lisesi idareci, öğretmen, veli ve öğrencilerine teşekkür ediyorum. Bizlere her zaman destek vermişlerdir. Kendilerinden Allah razı olsun." dedi.

Erzincan Fen Lisesi Müdürü İdris Meral, okulun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübünün Arakan'daki Müslümanlar için yardım kampanyası başlattığını dile getirerek şöyle konuştu:

"Başlatılan kampanya kapsamında toplanılan nakdi yardımı Kızılay Erzincan şubemiz aracılığı ile oradaki kardeşlerimize ileteceğiz. Hem öğrencilerimize, hem de Kızılay Şube Başkanlığımıza teşekkür ediyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan Erzincan Fen Lisesi

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