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Harçlıklarıyla süt alıp kedileri beslediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 12:03 | Son Güncelleme

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, parkta yavrularını emziren kediyi gören 2 kardeş, harçlıklarıyla süt alarak, kedileri besledi.

Harçlıklarıyla süt alıp kedileri beslediler

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Konya), (DHA) - KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, parkta yavrularını emziren kediyi gören 2 kardeş, harçlıklarıyla süt alarak, kedileri besledi.
Ermenek ilçesi Taşbaşı Mahallesi'nde oturan Arzu (12) ile kardeşi Durmuş Ardıç (9), parkta kedinin, 4 yavrusunu emzirdiğini gördü. Bunun üzerine 2 kardeş, ceplerinde bulunan 1 liralık harçlıkla bakkala gidip, süt alarak, kedileri besledi. Durmuş kardeşlerin bu davranışı ile anne kedinin yavrularına ilgisi, çevredekiler tarafından dikkatle izlendi.

FOTOĞRAFLI

Harçlıklarıyla süt alıp kedileri besledilerHarçlıklarıyla süt alıp kedileri besledilerHarçlıklarıyla süt alıp kedileri besledilerHarçlıklarıyla süt alıp kedileri beslediler

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