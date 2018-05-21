Harçlıklarıyla süt alıp kedileri beslediler

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Konya), (DHA) - KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, parkta yavrularını emziren kediyi gören 2 kardeş, harçlıklarıyla süt alarak, kedileri besledi.
Ermenek ilçesi Taşbaşı Mahallesi'nde oturan Arzu (12) ile kardeşi Durmuş Ardıç (9), parkta kedinin, 4 yavrusunu emzirdiğini gördü. Bunun üzerine 2 kardeş, ceplerinde bulunan 1 liralık harçlıkla bakkala gidip, süt alarak, kedileri besledi. Durmuş kardeşlerin bu davranışı ile anne kedinin yavrularına ilgisi, çevredekiler tarafından dikkatle izlendi.
FOTOĞRAFLI
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'na canlı yayın şoku! Televizyonlar bunu duyunca canlı bağlantı yapmaktan vazgeçtiler
Süleyman Çakır'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Oray Eğin'den Muharrem İnce için sert sözler: Atma Ziya
Kızının midesi giderek büyüyordu! Doktor kontrol edince şok gerçek ortaya çıktı
Canan Karatay açıkladı: Oruç tutarken başınız ağrıyorsa...
12 yaşında kaçırılan, 18’indeki 2 çocuk annesi Pelda nasıl öldü?
Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu
Muharrem İnce’nin ekibine liste darbesi
Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti
Bomba iddia: ABD, Suriye’nin kuzeyinden çekiliyor
Huawei sahiplerine HDR müjdesi!