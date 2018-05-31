Harçlıklarıyla tekerlekli sandalye aldılar

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, Türkan Dereli İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Sevilay Haskul (8) okulda yaptığı kumbarada arkadaşlarıyla birlikte harçlıklarını topladı. Parayla, bir rehabilitasyon merkezindeki ihtiyaç sahibi öğrenciye tekerlekli sandalye alındı.
Türkan Dereli İlkokulu'nda Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında 2. sınıf öğrencisi Sebila Nur Haskul engellilere yardımcı olmak amacıyla bir kumbara yaptı. Daha sonra okul yöneticilerinin odasına konulan kumbaraya öğrenciler 1 hafta içersinde harçlıklarını koydu. Toplanan 300 TL ile bir rehabilitasyon merkezinde ihtiyaç sahibi öğrenciye tekerlekli sandalye alındı. Kumbaraya birçok arkadaşının para koyarak destek verdiğini söyleyen Sebila Nur Haskul, "Tekerlekli sandalye alabilmek için kumbara yaptım. Kumbaraya tüm arkadaşlarım ailelerinden aldıkları harçlıklardan koydu. Biriken parayla bir tekerlekli sandalye alabildik. Bir engelli arkadaşımıza hediye edeceğiz" dedi.
Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında kızının kumbara yaptığını belirten Esengün Haskul, "Böyle bir kampanya başlatılınca öğrenciler de harçlıklarıyla destek oldular. Biriken para ile aldığımız bir adet tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibi bir vatandaşımızın kullanması için rehabilitasyon merkezimize göndereceğiz" diye konuştu.
Yapılan etkinliği yönetim olarak destek sağladıklarını belirten Okul Müdürü Alper Yazıcı, "Çocuğumuzun yardımlaşma paylaşma anlamında böyle bir çalışmasını destekledik. Hayırlı olsun inşallah böyle çalışmalar daha da artar" dedi.
F-35 projesi için ABD'ye gönderilen astsubay dönmeyince gerçek ortaya çıktı
Diyarbakır'dan şehit haberi!
Ahmet Hakan'dan Hayko Bağdat'a: Goygoycu, kolpa! Şutlayın gitsin
Yasak aşk skandalı! Aldatılan gencin intikamı acı oldu
Şizofreni hastası gördüğü yüzleri çizdi
'Öldürüldü' denmişti! Canlı yayına çıktı
80 yaşındaki yaşlı kadın, evinde boğazı kesilmiş halde bulundu
Denizli'de akılalmaz olay! 'İyi gelir' diyerek sırtını çiğnedi, hayatının şokunu yaşadı!
Yirmi çocuk annesi kadın 21. çocuğuna hamile
Türkiye ile ABD arasında Münbiç için 3 aşamalı plan
Sadece IQ'su 146 ve üzeri olan insanlar bu matematik testini geçebiliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum