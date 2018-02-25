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Harekatta bir ilk! Cinderes ve Afrin için hazır bekliyorlar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2018 11:09 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında kısa süre sonra Cinderes ve Afrin’de başlayacak sokak çatışmalarında görev alacak jandarma ve polis özel harekâtçılar ile Bornova Jandarma Komando Tugayı ve güvenlik korucuları, kampta hareket emrini bekliyor.

Harekatta bir ilk! Cinderes ve Afrin için hazır bekliyorlar!

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı’nda bir ay geride kaldı. Mehmetçik’in Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleriyle birlikte yürüttüğü harekâtta hemen her gün yeni gelişmeler yaşanıyor.
Açılan cephelerden Afrin’e doğru giden Mehmetçik, bir yandan PKK’nın Suriye’deki kolu PYD’ye bağlı silahlı YPG gruplarına karşı çatışmaları yürütürken diğer yandan da denetin altına alınan yerleşim birimlerinin yeniden teröristlerin kontrolüne geçmesini önlemeye çalışıyor.

Milliyet'ten Tolga Şardan'ın haberine göre TSK’ya bağlı yurdun farklı bölgelerindeki asker birliklerden oluşturulan Mehmetçik grupları, halen Afrin şehir merkezinin Türkiye’nin denetimine geçmesi için sınır ötesi harekâtı yürütürken, İçişleri Bakanlığı da kendi bünyesindeki askeri ve sivil birimlerden 3 bin 300 kişilik, “Müşterek Görev Gücü” oluşturdu.

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Eski mülteci kampı

Hükümetin onayı doğrultusunda oluşturulan ve Zeytin Dalı Harekâtı’nda görev alacak yeni müşterek gücün konuşlanması amacıyla Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki eski mülteci barınma kampı tahsis edildi. Milliyet olarak foto muhabiri arkadaşım Ünal Çam ile birlikte İslahiye’deki, “Müşterek Görev Gücü” kampına girip, gelişmeleri yerinde takip ettik.

Zeytin Dalı Harekâtı’nda yer almasına karar verilen müşterek görev gücü; polis, jandarma ve koruculardan oluşturuldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun koordinesinde oluşturulan görev gücünde, Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Polis Özel Harekât (PÖH) gruplarının yanısıra Bornova Jandarma Komando Tugayı yer alıyor.

PÖH VE JÖH timleri, özellikle PKK’nın Doğu ve Güneydoğu’daki kent ve ilçe merkezlerinde organize ettiği, “Hendek ve çukur eylemlerinin sonlandırılmasında” görev yapmıştı. Eylemlerin öne çıktığı Cizre, Yüksekova, Nusaybin ve Sur’da silahlı PKK gruplarının kontrol ettiği mahallelerdeki meskun mahallere yönelik operasyonlarda PÖH VE JÖH timleri, aylarca çatışmaların içinde yer almıştı.

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Yeni konuklar

Terörle mücadelenin bel kemiği olan PÖH VE JÖH timleri, önceki gün itibarıyla kampa yerleşti. Kamp merkezi, misafirleri olan Iraklı sığınmacıların Kahramanmaraş’a, Suriyeli sığınmacıların ise Adana’daki yeni kamplara taşınması nedeniyle geçen hazirandan bu yana boş. Müşterek Görev Gücü’nün oluşturulması kararı sonrasında, Ankara’nın talimatıyla birlikte daha önce 22 bin kişinin konakladığı kamp merkezi; asker, polis ve korucuların kullanması için yeniden açıldı.

AFAD bünyesindeki kamp, görev gücü nedeniyle İçişleri Bakanlığı’na devredildi. Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya’nın koordinesinde İslahiye Kaymakamı Ramazan Yıldırım, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ve AFAD İl Müdürü Sinan Atakan’ın oluşturduğu çalışma grubu, hummalı bir çalışmayla 14 günde kampı yenileyip kullanılabilir hale getirdi. Harcamaların büyük bölümü AFAD bütçesinden. İslahiye Belediyesi de harcamalara katkı yaptı. Ayrıca, ilk gün hem törene katılan konuklara hem de görev gücündeki asker, polis ve koruculara İslahiye Belediye’nin ilçedeki ev kadınlarına hazırlattığı yerel ev yemekleri sunuldu. Kampta, her gün üç öğün sıcak yemek sunumu yapılacak.

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Özel izin gerekiyor

Afrin ile Türkiye arasında doğal sınır oluşturan Amanos Dağları’nın eteğindeki bölgede konuşlu olan kamp, 10 bin dönüm üzerine kurulu ve özel izinle girilebiliyor. Ankara’dan aldığımız özel izinle girdiğimiz kampta, eski misafirler olan sığınmacılar çadırlarda konaklarken, görev gücünün konuşlanma kararıyla birlikte konteynerler getirilerek asker, polis ve korucuların kullanımına sunuldu.

Müşterek Görev Gücü’ndeki Bornova Jandarma Komando Tugayı’nın yanı sıra JÖH timleri Diyarbakır ve Mardin ağırlıklı olmak üzere Ankara’dan getirildi. Ayrıca, Hakkâri’de görev yapan Fatihler JÖH Taburu ile Bursa’daki Timsahlar JÖH Birliği Zeytin Dalı’na katılacak. PÖH’ler ise 34 ayrı kentten bir araya getirildi. Korucular ise yine Doğu ve Güneydoğu’dan geldi. Ağrı’daki PKK’ya yönelik Tendürek operasyonuyla ilk kez görev yaptıkları bölgelerin dışına çıkan korucular, şimdi çok daha önemli bir harekât için İslahiye kampına geldiler. Kentlerdeki törenlerle Zeytin Dalı Harekâtı’na uğurlanan asker, polis ve korucuların katılımı perşembe günü tamamlandı.

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3 bin 300 personel

Müşterek Görev Gücü Kampı’nın sorumlusu Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras’ta. Tuğgeneral Aras komutasındaki 3 bin 300 kişilik yeni görev gücü, harekâta katılmasıyla birlikte 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel’in komutasına girecek. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı askeri birliklerle beraber sınırötesi harekâta katılacak.

Kamptaki gözlemlerimizde, harekâta katılacak silahlı görev gücü mensuplarının heyecanı dikkat çekiyordu. Kamptaki yerleşimde, jandarma, polis ve korucular kendilerine ayrılan özel bölgelerde konaklıyor. Aynı üniformayı giyseler de tanışıklıkları olmayan JÖH ve PÖH’çüler kendi aralarında tanışmaya başlayıp hazırlıklarını yaptılar.

Kimisi kalacakları konteynerlere yerleşirken, kimisi silah ve mühimmatının temizlik ve kontrolünü yapıyordu. Bazıları da kampın ara sokaklarında turluyordu. Hemen herkes, dinlenme alanlarında cep telefonlarıyla ya özçekim yapıyorlardı ya da hatıra fotoğrafı çektiriyordu beraber. Aileleriyle görüşenler vardı, sağ-salim İslahiye’ye ulaştıklarını anlatıyorlardı telefonda, “oğlum”, “kızım” konuşmaları duyuluyordu.

Ve tabii ki, kamp zamanlarının eksik olmayan figürü okey masası. Zaman geçirmek amacıyla kurulan okey masalarını görüyoruz.

Teröristin korkulu rüyası: PÖH’ler

Kampta bulunduğumuz sırada, asker timlerinin komutanları ile polis timlerinin amirleri, personel ile toplantılar yaparak göreve hazırlıyorlardı. PÖH’ün bağlı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Başkanı Selami Türker, harekâta katılacak binden fazla özel tim mensubunu, “Şehit Hüseyin Cengiz Üs Bölgesi” olarak tanımlanan alanda toplayıp süreçle ilgili bilgilendirme yaptı. PÖH’e ayrılan bölgede, bazı şehitlerin isimlerinin verildiği özel alanlar oluşturuldu. Şehit İlhan Güleç Üs Bölgesi, Şehit Ferami Ferhat Kaya ve Şehit Ata Öncü dinlenme alanları bunlardan bazıları. PÖH, şimdiye kadar hep özel operasyonları gerçekleştirdi. Zaten kuruluş amacı buydu. Rehine kurtarma, meskun mahal olarak adlandırılan ev ve bina operasyonları yaptı. Yıllarca, Doğu ve Güneydoğu’da, dağlarda PKK’yla çarpışan, örgütün korkulu rüyası olan PÖH, ilk kez cephe savaşında görev yapacak. Afrin’de kendisine ayrılan bölgede, arazi şartlarına göre teröristlerle mücadele edecek. Daha sonra Afrin şehir merkezinin kontrol altına alınmasıyla birlikte meskun mahal operasyonlarına başlayacak.

Polislere buldozer eğitimi de veriliyor

Görev gücünde personel katılımıyla birlikte, jandarma, polis ve korucular silah ve mühimmatın yanı sıra operasyonlarda kullanılmak amacıyla zırhlı araçları da İslahiye kampına geldi. Hendek operasyonlarında ihtiyaç olarak görülen zırhlı kurşun geçirmez olarak imal edilen buldozerler hazırlandı. Bu araçların kullanılması amacıyla bazı özel harekâtçı polislere buldozer kullanma eğitimi verildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün kampa gelerek görev gücü personeliyle görüştü. Onlara moral verdi, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Zeytin Dalı Harekâtı’nda önümüzdeki günlerde farklı bir süreç başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son iki günkü konuşmalarında bunun sinyalini veriyor. Afrin’in kuşatılmasına yönelik yeni bir strateji geliştirildiği görülüyor. Yeni Afrin planının en önemli unsuru, Müşterek Görev Gücü olacak.

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Zeytin Dalı Harekatı Bornova Jandarma Komando Tugayı cinderes Afrin

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Okuyucu Yorumları 44 yorum
Bir emirle Millet olarakta oluk oluk akarız oraya evelAllah.
Süreyi isgalmi edecez.
ulan ilk önce yazı yazmayı öğren sen daha yazmayı öğrenememissin böyle karmasik olaylara kafanı yorma senin kafa basmaz
@orhin27 yavru suriye igali degil afrini teröristlerden temizliyip tekrar özgür suriyelilere bırakmak sizin gibi teröristlerden temizlemek
@orhin27 Zoruna gitmişe benziyor. Daha çok üzüleceksin teröristler için...
TÜRK'ün gücünü göreceksiniz
@tiryaki_25 bılal turk deği mi öne çıkıp önculuk yapmıyor
@ttutal Onu bilmem de senin olmadığın belli. Boş beleş insan...
zalimin sonu cehenemdir savaşa hayı öldürmeye hayır ALLAH var eti o canı o alsın
şimdi orda olmak vardi:( Allah yar ve yardimciniz olsun aslanlar.
Rabbim korusun kollasın sizleri Aslanlarım sizinle gurur duyuyoruz....
Ayağınıza taş değmesin ASLANLAR. Ola ki ŞEHİT olursanız emanetiniz emanetimizdir. Allah yar ve yardımcınız olsun.
Sefer bizim zafer Allah'ın. Türk'ün gücünü görecek tüm dünya.
Suriye bir bataklık, avrupa bizi hiç desteklemiyor,İran ve Rusya ile tam bir mutabakat yok,önden Bilal giderse herkes gider.
@medikalci Önden sen git mayıncı olarak sen de kurtul ülkede :)
Asker göndere göndere ülkeyi kim koruyacak
@asdoper04 Yaşın kaç senin :)
haydi ver gaz
Kahrolsun pkk
ÖHP. JÖH yavrularım sizleri Allaha emanet ediyorum duvalarımız ve kalbimiz sizinle
kefeniyle yola çıkanlar önden buyursun
Bizim askerlerimiz orada savaşırken Suriyeli gençler istiklal caddesinde şarkılar söylüyor, dükkanlar açıyorlar. Devletimizin bunlara müsade etmemesi eli silah tutanlari askere alması lazım.
Afrinde Alan mecburen günden güne genişleyecek ve daha çok kuvvet yığmak zorunda kalacağız, dış baskılar ali cengiz oyunları o zaman başlayacak. ABD ye Avrupa hiç ateş püskürmüyor kanka kanka yaşıyorlar, 11 ABD üssü Kuzey Suriyede iken rahatsızlık duyan Avrupa ülkesi görmedim, Hollanda çıkmış bi havalara giriyor, bizi destekleyen Latin ülkesi yok. Rusya ve İranla kuvvetli bağımız oluşmadı,gelecekten kaygılıyım ,çok bayılmayın olaylara. Birde ikidebir CHP ye çatıp algı yaymayın ülkede,başınıza FETÖ gibi başka taş düşmesin.
yav arkadaş medyadan yayın yaparak bu özel çocukların yerini neden belli ediyorsunuz.....ALLAH ALLAH anlamak mümkün değil.....bir şey olacak olsa sorumlu kim olacak......bu kardeşlerimizin,bu Mehmetlerimizi yewrleri hakkında hiç yayın kuruluşuna bilgi verilmemeli bence........
aferin yegenlerime beklesinler
afrin halkının ne düşündüğünü hiç sordunuz mu?adamları öso ya teslim etmeye ne hakkınız var?
Suriyeliler burada gezim çoğalıyorken bizim asker ve polisimiz neden Suriyede pyd ile çarpışıyor neden bizim askerimiz şehit oluyor
@demirbilekmurat biz onları çoğaltıp yerlerine göndereceğiz nemi olacak oraların adamı bizim oluca hatay gibi olacak dana
bırakın afrini fıratın doğusu ne olacak.hepiniz delirdiniz mi.niye kimse bunu sormuyor
kim tutar sizi yuruyun be, turkiye de ne kadar cakma milliyetci varsa gitsin, mermiye kafa atan bir milletiniz , hic degilse psikopatlardan temizlenmis olur ulke.
ateşkes ilan edildi ...ne olacak? şimdi...
Jandarma sahil güvenlik askeri hastaneler askeri fabrikalar TSK dan alındı
Allahın kılıcı kesmeye hazır hz.muhammedin bedir aslanları islamiyet bayrağını yine dalgalandırack abdnin deccalleri hazır olun şehadet bizim için şerbet ölüm sizin için dayanılmaz acılar içinde olucak var olsun Türkün ordusu ayağına taş değmesin ekberin koruyucularının gözlerinden öperiz.
boşa gazel okuyon yolunu bulup gıdersın
Askeri hastaneler harp okulları mehmetçiğe geri verilsin
kanımızın son damlasına kadar canımız vatanımıza devletimize feda olsun
bu kahramanların hepsi bu milletin gurur kaynakları ama bu millet bir de o kefen giyen soytarılar ile de gurur duymak istiyor neredeler acaba gören var mı acaba ha birde bizi afrin e götür diye tempo tutan sahte kahramanlar neredeler
Allah yar ve yardımcınız olsun,Aslanlarımız Allah ım Sizleri korusun.Hiç bir halk bir ırk yok tur,Askere giderken davullu zurnalı gitsin,savaşa giderken cenkle mehterle gitsin bu sadece Türkiye Türk Milletine has bir duygu bunu herkes anlayamaz,damarlarında ki kanda hissedemez herkes bunu,,,bunu ancak Asil Türk Milleti hisseder ve yaşar o bambaşka bir sevgi Aşk tır,anlatılmaz yaşanır.ne var ki şunu yazmak istiyorum,olabilir sorun vs.Sayın C.Başkanımız ın çocuklarını,Bakanların Vekillerin çocuklarını da buralarda görmek isteriz.liderler önde olmalı her zaman,,,ben olsam tereddütsüz orda olurum
bizi yazmışlar gidiyoruz diye. internet sitesinin haberi var bizim yok. saçmalamayın
Merak ettigim konu, askerlerimiz ne zamana kadar orada bekleyecek. Afrini de aldiktan sonra ne olacak? Geri cekilsek hemen geri isgal ederler. Cekilmesek artik orada devamli birlik barindirmak ve surekli afrini koruayacak askerlerimiz tehdit altinda olacak. Ben bu isin sonunu merak ediyorum. Allah askerimize kuvvet ve sabir versin.
Allah yar ve yardımcınız olsun,Aslanlarımız Allah ım Sizleri korusun.Hiç bir halk ırk yok tur,Askere giderken davullu zurnalı gitsin,savaşa giderken cenkle mehterle gitsin,,,bu sadece Türkiye Türk Milletine has bir duygu bunu herkes anlayamaz,herkes bunu damarlarında ki kanda hissedemez.bunu ancak Asil Türk Milleti hisseder ve yaşar o bambaşka bir sevgi Aşk tır,anlatılmaz yaşanır.ne var ki şunu yazmak istiyorum,olabilir sorun vs.Sayın C.Başkanımız ın çocuklarını,Bakanların Vekillerin çocuklarını da buralarda görmek isteriz.liderler önde olmalı her,onların yerinde olsam tereddütsüz orda olurum
Afrin halkı ve bütün sınırımız boyunca,Türkiye de bulunan mültecilere sorulsun,Türkiye ye bağlanmak istiyolarmı.Bakalım ne cvp çıkacak,gerçi sonuç ne olursa olsun oralar teröristlerden temizlendikten sonra,halk yerlerine yerleşse de Türk Askeri orada kalmalı üs kurmalı bütün sınırımız boyunca,asla boş bırakıp geri çekilmemeli,çekilirse yanlış yapar.o boşluğa anında çöker leş kargaları boşuna operasyon yapmış oluruz.orda ABD Rusya Fransa Almanya ingiltere vs.nerden nereye bütün ülkeler orda dururken Türkiye asla bırakmamalı,Türkiye nin orda olmasının çok haklı nedenleri var,diğerlerinin hiç yok
TOPRAKLARIMIZA ATILAN FÜZELERİN KOMUTUNU HANGİ KATİL VERDİYSE HESABINI,HAKETTİĞİ ŞEKİLDE KARŞILIĞINI VERİLMESİ ADALETİN TECELLİSİDİR.
Sözde operasyon adı altında onlarca yoksul cocugunu ateşe yollayan zihniyetler umarım kahrolur. barış sürecinde haburda davulla karşıladıklarına bugün operasyon yapanlar ancak kendisine oy veren kitleyi uyutabilir. ÖSO gibi isidden hic bir farkı olmayan gerici yobazlara canlı kalkan olarak sunulan yoksul askerler adına utanıyorum..
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