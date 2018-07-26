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Hareket halindeki araca ateş açıldı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 13:29 | Son Güncelleme

Kastamonu'da hareket halindeki araca ateş açılması sonucu baba öldü, oğlu ağır yaralandı - Kaçmaya çalışan 17 yaşındaki zanlı yakalandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde otomobile ateş açılması sonucu baba hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı.

Alatarla köyü, Alatarla Camisi mevkisinde E.B.A. (17), İzzet Kendir (43) idaresindeki 41 EZ 347 plakalı otomobile tabancayla ateş açtı.

Mermilerin isabet ettiği araç, Germeç Kur'an Kursu'nun duvarına çarparak durdu. Açılan ateş sonucu yaralanan sürücünün babası Halil Kendir (68) olay yerinde yaşamını yitirdi, ağır yaralanan sürücü ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kaçmaya çalışan E.B.A'yı yakaladı.

Zanlının ablasının İzzet Kendir'in oğluyla kaçtığı, iki aile arasında kız kaçırma meselesinden husumet bulunduğu öğrenildi.

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