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Hareket halindeki otobüste yolcu ile şoförün kavgası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 21:00 | Son Güncelleme

Halk otobüsü şoförü ile kavga ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

Antalya'da hareket halindeki halk otobüsü şoförü ile kavga ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, özel halk otobüsüne binen yolcu V.E. ile halk otobüsü şoförü A.U. arasında yaşanan kavganın basına yansıması ve halk otobüsü şoförünün şikayetçi olması üzerine soruşturma başlattı.

Bu kapsamda Antalya ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması üzerine şüpheli V.E. Ankara'da yakalandı.

Antalya'ya getirilen V.E, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Antalya'da 7 Temmuz'da özel halk otobüsüne binen yolcu ile şoför arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüşmüştü. Bu sırada yolcuya karşılık vermek için şoförün yerinden kalkması üzerine, araç kendi kendine yol almaya başlamış, yolculardan biri ise otobüsü durdurmayı başarmıştı.

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