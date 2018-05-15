İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) arşivlerindeki "Haremeyn Osmanlı Döneminde Mekke ve Medine Fotoğrafları Sergisi" sanatseverler ile buluştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vakıf Kültürü Müzesi'nde açılan Kabe'nin 100 yıllık fotoğraflarının yer aldığı sergi, Sultan II. Abdülhamid ile Fahreddin Paşa'nın koleksiyonundan oluşuyor.

IRCICA Kütüphane ve Dökümantasyon Bölümü Başkanı Mustafa Şahidi Örnek, açılış törenindeki konuşmasında, serginin 3 ana bölümden oluştuğunu belirtti.

Fotoğrafların, 2. Abdülhamid'in "Yıldız Albümleri" ile Medine müdafisi Fahreddin Paşa'nın koleksiyonundan seçildiğini aktaran Örnek, "Sergi ile İslamiyet açısından mukaddes kabul edilen mekanların ve o dönemdeki sosyal hayatın farklı karelerini bir araya getirerek, kültürel mirasa katkıda bulunmayı hedefledik." ifadesini kullandı.

Kabe, Hicaz Demiryolu ile Mekke ve Medine hakkında bilgilerin de yer aldığı 19. ve 20. yüzyıla ait 78 fotoğraftan oluşan sergi, ramazan ayı boyunca görülebilecek.

