HABER

"Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar" kitabının 5. baskısı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 11:49 | Son Güncelleme

Macar bilim adamı Janos Eckmann’ın “Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar” kitabının 5.

Macar bilim adamı Janos Eckmann’ın “Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar” kitabının 5. baskısı yapıldı.
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan kurumlardan biri olan Türk Dil Kurumu, Türk dili araştırmaları için kaynak niteliğinde olan eserleri yeni baskılarıyla okuyucuyla buluşturuyor. Jnos Eckmann’ın farklı tarihlerde yayımladığı araştırmalarından bir kısmı Osman Fikri Sertkaya tarafından bir araya getirildi ve 1996 yılında Türk Dil Kurumu tarafından “Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar” adıyla neşredildi. Eser Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesiyle ilgili temel araştırma kaynakları arasında yer alıyor ve üniversitelerin Türk diliyle ilgili bölümlerinde okutuluyor.
Eserde, Jnos Eckmann’ın tarihi Türk lehçeleri üzerindeki araştırmaları ve bazı ediplerin eserlerinden seçmeleri yer alıyor. Eserdeki 17 araştırma yazısında Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi dil bilgisi, söz varlığı, yazılı kaynaklar ve önde gelen temsilciler yönüyle inceleniyor. Eserde, araştırma yazılarının yanı sıra Çağatay edebiyatının önde gelen temsilcileri olan Nevayi, Gedayi, Sekkaki ve Ubaydullah Han’ın eserlerinden seçmelere de yer veriliyor.

Jnos Eckmann
Jnos Eckmann (1905-1971) bilhassa Orta-Türkçe, Karahanlı, Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi ile Rumeli ve Anadolu ağızları üzerindeki çalışmaları ile tanınmış Macar Türklük bilimcidir. İlk ve orta öğrenimini Macaristan’ın Keszthely şehrinde tamamladıktan sonra Budapeşte Üniversitesi Felsefe Fakültesine girerek Macar, Alman, Türk ve Arap dil bilimi derslerine devam etti. 1945-1948’de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Hungaroloji Bölümünde okutmanlık yaptı. 1948-1951’de “Türk Ansiklopedisi” yayın kurulu üyeliği, 1951-1961’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Filolojisi Kürsüsünde öğretim uzmanlığı yaptı. “Türk Ansiklopedisi”, “Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi” (1946), “Jean Deny Armağanı” (1958). “Nemeth Armağanı” (1962) ve “New Redhouse Turkish-English Dictionary”nin (1968) yayın kurullarında çalışan Eckmann Türk Dil Kurumu üyeliği de yaptı. Eckmann, 1971’de Los Angeles’te öldü.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

'Çiftlik Bank’a kayyum olarak beni atayın'

'Çiftlik Bank’a kayyum olarak beni atayın'

e-Devlet'in yeni uygulaması ortaya çıktı! Mutlaka sorgulayın

e-Devlet'in yeni uygulaması ortaya çıktı! Mutlaka sorgulayın

AK Parti'de devrim gibi karar! İşte 2019 seçimi bombası

AK Parti'de devrim gibi karar! İşte 2019 seçimi bombası

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

İlginizi Çekebilir

Bakanlık uyardı! Milyonları ilgilendiren açıklama

Bakanlık uyardı! Milyonları ilgilendiren açıklama

Diyarbakır ve Bitlis'te hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Diyarbakır ve Bitlis'te hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali

Çiftlik Bank mağdurlarına ikinci şok!

Çiftlik Bank mağdurlarına ikinci şok!

Günlerdir aranıyordu! Cesedi bulundu

Günlerdir aranıyordu! Cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Afrin'e giriş-çıkışlar kapatıldı

Son dakika! Afrin'e giriş-çıkışlar kapatıldı

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan son dakika Münbiç açıklaması

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan son dakika Münbiç açıklaması

Arnavut Met yakalandı!

Arnavut Met yakalandı!

Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!

Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!

Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!

Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!

'Rakka'da drift yapan IŞİD'li' Adana'da yakalandı

'Rakka'da drift yapan IŞİD'li' Adana'da yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.