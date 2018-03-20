Macar bilim adamı Janos Eckmann’ın “Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar” kitabının 5. baskısı yapıldı.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan kurumlardan biri olan Türk Dil Kurumu, Türk dili araştırmaları için kaynak niteliğinde olan eserleri yeni baskılarıyla okuyucuyla buluşturuyor. Jnos Eckmann’ın farklı tarihlerde yayımladığı araştırmalarından bir kısmı Osman Fikri Sertkaya tarafından bir araya getirildi ve 1996 yılında Türk Dil Kurumu tarafından “Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar” adıyla neşredildi. Eser Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesiyle ilgili temel araştırma kaynakları arasında yer alıyor ve üniversitelerin Türk diliyle ilgili bölümlerinde okutuluyor.

Eserde, Jnos Eckmann’ın tarihi Türk lehçeleri üzerindeki araştırmaları ve bazı ediplerin eserlerinden seçmeleri yer alıyor. Eserdeki 17 araştırma yazısında Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi dil bilgisi, söz varlığı, yazılı kaynaklar ve önde gelen temsilciler yönüyle inceleniyor. Eserde, araştırma yazılarının yanı sıra Çağatay edebiyatının önde gelen temsilcileri olan Nevayi, Gedayi, Sekkaki ve Ubaydullah Han’ın eserlerinden seçmelere de yer veriliyor.