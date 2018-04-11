BEYRUT (AA) - Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, ABD'nin Suriye'yi vurması durumunda Lübnan'ın bundan uzak duracağını belirtti.
Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında Hariri, "ABD'nin Suriye'ye muhtemel saldırısı konusundaki duruşumuz açıktır. ABD Suriye'yi vurursa Lübnan bundan uzak durur. Görevimiz Lübnan'ı bölgede olanların yansımalarından korumaktır." dedi.
Esed rejiminin 8 Nisan'da Doğu Guta'ya bağlı Duma ilçesine kimyasal silahla saldırmasının ardından ABD söylemlerinde tehditlerin arttığı gözlenmişti.
Öte yandan Associated Press'te çıkan bir haberde ABD, Fransa ve İngiltere liderlerinin Suriye'de askeri tercihler üzerine müzakerelerde bulunduğu bilgisi verilmişti.
Suriye rejiminin, başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 8 Nisan'da düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil hayatını kaybetmişti.
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