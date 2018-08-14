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Hariri Lübnan-Suriye ilişkilerinde normalleşmeye karşı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 20:34 | Son Güncelleme

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, ülkesi ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesinden yana olmadığını belirtti

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, ülkesi ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesine karşı olduğunu söyledi.

Hariri, başkent Beyrut'ta partisinin grup toplantısından önce basına yaptığı açıklamada, Lübnan ile Suriye arasındaki ilişkileri ve yeni hükümeti kurma çalışmalarını değerlendirdi.

Şam yönetimiyle ilişkileri düzeltme konusunun tartışmaya açık olmadığını belirten Hariri, Suriye rejimi ile ilişkilerin normalleşmesinde ısrar edildiği sürece yeni hükümetin kurulmayacağına dikkati çekti.

Hükümeti kurma süreciyle ilgili henüz bir ilerleme kaydedilemediğini ancak taraflar arasındaki gerginliğin sona erdiğini belirten Hariri, "Kabinenin son haliyle şekillenmesi için biraz daha zamana ihtiyacımız var." dedi.

Lübnan'ın siyasi ittifakı doğrultusunda ulusal birlik hükümetini kurma yönünde çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Hariri, hükümetin kurulmasına yönelik dış müdahaleler olmadığını dile getirdi.

Başbakan Hariri, yaklaşık iki hafta önce Suriye ile ilişkiler konusunda, "Tüm dengeler değişse bile Suriye'yi ziyaret etmem ihtimal dahilinde değil. Lübnan'ın çıkarları bunu gerektirdiğinde ise yerime başkasını bulursunuz." açıklamasını yapmıştı.

Lübnan'ın eski Başbakanı Refik Hariri'nin ölümüne yol açan Şubat 2005'teki suikastın arkasında Şam yönetiminin olduğu yönündeki iddialar nedeniyle Suriye ile Lübnan arasındaki siyasi bağlar gerilmişti. Suriye'de 2011'de krizin başlamasıyla da iki ülkenin hükümetleri arasındaki iletişim tamamen kopmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Lübnan Saad el-Hariri

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