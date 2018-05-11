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Hariri'den Meclis Başkanı Berri'ye destek mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 22:52 | Son Güncelleme

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, Meclis Başkanı Nebih Berri'nin yeniden meclis başkanlığına talip olması halinde kendisini destekleyeceklerini söyledi

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, Meclis Başkanı Nebih Berri'nin yeniden meclis başkanlığına talip olması halinde kendisini destekleyeceklerini belirtti.

Müstakbel Hareketi lideri ve Başbakan Hariri, başkent Beyrut'ta Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Şii Emel Hareketi lideri Berri'nin yeniden meclis başkanlığına aday olması halinde kendisini destekleyeceklerini ifade etti.

Dinamik bir parlamento ile daha iyi bir döneme girdiklerine işaret eden Hariri, Cumhurbaşkanı Avn'ın işbirliğinde Lübnan'ın güven ve istikrarını korumaya istekli olduklarını kaydetti.

Meclis Başkanı Berri de bir televizyon kanalına yaptığı konuşmada, Maliye Bakanlığıyla ilgili tutumuna rağmen başbakanlık makamı için adayının Hariri olduğunu açıkladı.

- Hariri, destekçilerine teşekkür konuşması yaptı

Başbakan Hariri, başkent Beyrut'taki evinin önünde toplanan ve çeşitli sloganlarla kendisine destek veren yüzlerce Lübnanlıya hitaben yaptığı konuşmada, "Arapların başkenti olan Beyrut, bugün en yüksek sesiyle şehit Başbakan Refik Hariri'nin yolundaki vefanın başkenti olduğunu gösteriyor." dedi.

Geçen hafta yapılan parlamento seçimlerinde partisine destek veren tüm Lübnanlılara ayrı ayrı teşekkür eden Hariri, Lübnanlı tüm oluşumların haklarını savunmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Ülkesinin bölgesel ve uluslararası gerilimi aşarak istikrar ve gelişmeye doğru yol alacağı yeni bir sayfa açacağına işaret eden Hariri, lideri olduğu Müstakbel Hareketi'nin hala parlamentodaki en büyük blok olduğunu savundu.

Başkent Beyrut'un yanı sıra Trablus, Sayda, Bekaa ve Akkar gibi bölgelerde güçlü olduklarını dile getiren Hariri, isim vermeksizin Müstakbel Hareketi'ne karşı başka siyasi gruplarla seçime giren bazı vekilleri eleştirdi.

"Önümüzde yeni bir dönem var ve bölgenin nasıl kaynadığını hepimiz görüyoruz." diyen Hariri, seçim süreci boyunca ülkenin her bölgesine gittiğini, sevgiyle karşılandığını, bunun ise kendileri için en büyük bir kazanç olduğunu söyledi.

Lübnan'da 6 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde Emel Hareketi 17, Hariri'nin liderliğini yaptığı Müstakbel Hareketi ise 21 sandalye kazanmıştı.

Lübnan'daki farklı dinleri ve mezhepleri karşı karşıya getiren iç savaşı 1989 yılında sonlandıran Taif Anlaşması gereğince, Lübnan meclisindeki 128 sandalye Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında yarı yarıya paylaştırılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Emel Hareketi Lübnan Saad el-Hariri

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