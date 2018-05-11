Hariri'den Meclis Başkanı Berri'ye destek mesajı

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, Meclis Başkanı Nebih Berri'nin yeniden meclis başkanlığına talip olması halinde kendisini destekleyeceklerini belirtti.

Müstakbel Hareketi lideri ve Başbakan Hariri, başkent Beyrut'ta Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Şii Emel Hareketi lideri Berri'nin yeniden meclis başkanlığına aday olması halinde kendisini destekleyeceklerini ifade etti.

Dinamik bir parlamento ile daha iyi bir döneme girdiklerine işaret eden Hariri, Cumhurbaşkanı Avn'ın işbirliğinde Lübnan'ın güven ve istikrarını korumaya istekli olduklarını kaydetti.

Meclis Başkanı Berri de bir televizyon kanalına yaptığı konuşmada, Maliye Bakanlığıyla ilgili tutumuna rağmen başbakanlık makamı için adayının Hariri olduğunu açıkladı.

- Hariri, destekçilerine teşekkür konuşması yaptı

Başbakan Hariri, başkent Beyrut'taki evinin önünde toplanan ve çeşitli sloganlarla kendisine destek veren yüzlerce Lübnanlıya hitaben yaptığı konuşmada, "Arapların başkenti olan Beyrut, bugün en yüksek sesiyle şehit Başbakan Refik Hariri'nin yolundaki vefanın başkenti olduğunu gösteriyor." dedi.