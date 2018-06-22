Hariri'den sığınmacıları kabul eden ülkelere yardım çağrısı

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, yardımların sadece sığınmacıları değil, onları kabul eden ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini istedi.
Başkent Beyrut'taki hükümet merkezinde Almanya Başbakanı Angela Merkel'le düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Hariri, yardımların sadece sığınmacıları değil, onları kabul eden ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi çağrısında bulundu.
Suriyeli sığınmacılar için kalıcı ve tek çözümün ülkelerine güvenli bir şekilde dönmeleri olduğunu söyleyen Hariri, "Sığınmacıları kabul etmek Lübnan'ın görevidir. Biz sığınmacılar için para almaya çalışmıyoruz. Ülkemizin ekonomisinin güçlenmesi için kapsamlı bir çözüme bakıyoruz." dedi.
Hariri, sığınmacıları kabul etmesinin ardından Lübnan'a ekonomik yardımı öngören "CEDRE" konferansına bağlı olduklarını kaydetti.
Merkel ise "Hedefimiz, Lübnan ve Almanya arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmek." diyerek, ülkesinin Lübnan'a enerji, atık yönetimi, sanayi ve ticaret odası konusunda yeni katkıları olacağını söyledi.
Ülkesinin Lübnan'a destek ve sığınmacıların geri dönmesi için Suriye'de siyasi çözümün sağlanması konularında kararlı olduğunu vurgulayan Merkel, sığınmacıların uygun ve güvenli koşullar sağlandığında Suriye'ye geri dönüşünün başlaması gerektiğini dile getirdi.
Merkel, 2 gün sürecek resmi ziyaret için dün Lübnan'a gelmişti.
Fransa'nın başkenti Paris'te Nisan'da düzenlenen CEDRE konferansında, Fransa, İngiltere, Almanya ve Avrupa Birliği (AB), Lübnan'a sağlanan finansman, finans yatırım fonları projeleri için düşük faizli kredi sunmaya hazır olduğunu bildirmişti.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin 2017 verilerine göre Lübnan'daki Suriyeli mülteci sayısı 997 bine ulaştı.
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