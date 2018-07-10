HABER

Hariri'den "ulusal çıkarlara odaklanma" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 22:24 | Son Güncelleme

Önceliğinin yeni hükümeti kurmak olduğunu belirten Lübnan Başbakanı Saad Hariri, siyasi taraflara bakanlıklara değil ulusal çıkarlara odaklanmaları çağrısı yaptı

BEYRUT (AA) - Lübnan Başbakanı Saad Hariri, yeni hükümetin kurulması için siyasi taraflara bakanlık dağılımına değil, ulusal çıkarlara odaklanmaları çağrısında bulundu.

Yeni hükümeti kurma çalışmalarını sürdüren Hariri, Meclis Başkanı Nebih Berri'yi başkent Beyrut'taki konutunda ziyaret etti.

Hariri, görüşmenin ardından yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki kötü ekonomik durum göz önüne alındığında mümkün olan en kısa zamanda bir hükümet kurmanın gerekliliği konusunda Berri ile uzlaştıklarını belirtti.

Hükümet kurmanın öncelikleri olduğunu, bunun için herkesin farklılıkları bir kenara koyması gerektiğine vurgu yapan Hariri, siyasi taraflara bakanlıklara değil ulusal çıkarlara odaklanmaları çağrısı yaptı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 6 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından Başbakan Hariri'yi 24 Mayıs'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Ancak yeni hükümetin kurulması, bakanlıkların paylaşılması konusunda siyasi taraflar arasında yaşanan çekişmeler gibi pürüzler sebebiyle gecikti.

PARTNER2 saatlik doğum anı! Hayretle izlediler2 saatlik doğum anı! Hayretle izlediler
Muğla'da kaybolan engelli kızı, cezaevi firarisi suç makinesi kaçırmışMuğla'da kaybolan engelli kızı, cezaevi firarisi suç makinesi kaçırmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'de Avrupa ve Güney Kıbrıs'a net mesaj: Asla izin verilmeyecekCumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'de Avrupa ve Güney Kıbrıs'a net mesaj: Asla izin verilmeyecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hükümet Lübnan saad hariri

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Erdoğan yemin ederken Davutoğlu ve Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı

Erdoğan yemin ederken Davutoğlu ve Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı

HDP milletvekili Barış Atay hakkındaki paylaşım çok konuşulmuştu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sahte hesap açıklaması!

HDP milletvekili Barış Atay hakkındaki paylaşım çok konuşulmuştu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sahte hesap açıklaması!

Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan AK Parti kadrolarına övgü

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan AK Parti kadrolarına övgü

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan kritik istifa!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan kritik istifa!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başkan Erdoğan ve Savunma Bakanı Hulusi Akar ilk ortak operasyonlarını gerçekleştirdi

Başkan Erdoğan ve Savunma Bakanı Hulusi Akar ilk ortak operasyonlarını gerçekleştirdi

Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınındaki kanalizasyonda işçilerin bulduğu ölü bebeğin annesi tespit edildi!

Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınındaki kanalizasyonda işçilerin bulduğu ölü bebeğin annesi tespit edildi!

Muğla'da kaybolan engelli kızı, cezaevi firarisi suç makinesi kaçırmış

Muğla'da kaybolan engelli kızı, cezaevi firarisi suç makinesi kaçırmış

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'de Avrupa ve Güney Kıbrıs'a net mesaj: Asla izin verilmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'de Avrupa ve Güney Kıbrıs'a net mesaj: Asla izin verilmeyecek

İETT tweet attı sosyal medya karıştı!

İETT tweet attı sosyal medya karıştı!

Adana'da sokak ortasında cinsel organını çıkartıp gösteren şahısa linç girişimi!

Adana'da sokak ortasında cinsel organını çıkartıp gösteren şahısa linç girişimi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.