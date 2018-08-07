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Hariri'den yeni hükümet için "fedakârlık" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 19:23 | Son Güncelleme

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, ülkenin çıkarları için siyasi güçleri isteklerinden taviz vermeye ve birtakım fedakârlıklar yapmaya davet etti

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, ülkedeki siyasi güçleri yeni hükümetin kurulması için fedakârlıkta bulunmaya çağırdı.

Başbakan Hariri, başkent Beyrut'ta partisinin grup toplantısından önce basına yaptığı açıklamada, ülkenin her şeyden önemli olduğunu belirterek, Lübnan ve halkın çıkarları için siyasi güçleri isteklerinden taviz vermeye ve birtakım fedakârlıklar yapmaya davet etti.

Hariri, hükümeti kurma sürecinin sonuç vermemesinden kendisinin sorumlu tutulmasına anlam veremediğini söyledi.

- ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları ve bunun hükümeti kurma sürecine yansımalarına da değinen Lübnan Başbakanı, "Bizler Hizbullah ile iletişimimizi sürdürüyoruz. Herkes gibi kendileri de hükümetin kurulmasını talep ediyor." dedi.

Hükümetin kurulması konusunda dışarıdan engeller oluşturulduğu iddiasını reddeden Hariri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tam aksine Lübnan'da istikrarın sağlanması için dışarıdan gelen destekler söz konusu. Uluslararası toplumun yanı sıra Arap ve Batı ülkeleri Lübnan'ın istikrarını önemsiyor."

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 6 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından Başbakan Hariri'yi 24 Mayıs'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti, ancak yeni hükümetin kurulması, bakanlıkların paylaşılması konusunda siyasi taraflar arasında yaşanan çekişmeler gibi birtakım nedenlerden dolayı gecikti.

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Anahtar Kelimeler:
hükümet Lübnan Başbakanı saad hariri

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