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Hariri'nin ofis müdürü görevinden istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 00:16 | Son Güncelleme

Lübnan Başbakanı Hariri'nin partisi Müstakbel Hareketi'nin ikinci ismi olarak kabul edilen Nadir Hariri'nin görevinden istifa ettiği açıklandı

Lübnan'da geçen hafta gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde vekil sayısı 34'ten 21'e düşen Müstakbel Hareketi'nin ikinci ismi, Başbakan Saad el-Hariri'nin ofis müdürü Nadir Hariri'nin görevinden istifa ettiği bildirildi.

Başbakan Hariri'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Müstakbel Hareketi'nin ikinci ismi olarak kabul edilen Hariri'nin görevinden istifa ettiği belirtildi.

İstifa sebebine dair bilgiye yer verilmeyen açıklamada, Başbakan Hariri'nin, görevinden istifa eden ofis müdürüne şu ana kadar yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ettiği ve başarı dileklerinde bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, Hariri'nin ofis müdürlüğüne Muhammed Muneymene'nin vekaleten tayin edildiği bildirildi.

Müstakbel Hareketi'nin siyasetini belirleyen akıl olarak görülen ve bugüne kadar Başbakan Hariri'nin ofis müdürlüğü görevini yürüten Nadir Hariri, Mişel Avn'ın cumhurbaşkanı olarak seçilmesine olanak sağlayan süreçte ciddi rol oynayan isimler arasında geliyor.

Lübnan'da 6 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde Emel Hareketi 17, Hariri'nin liderliğini yaptığı Müstakbel Hareketi ise 21 sandalye kazanmıştı.

Lübnan'daki farklı dinleri ve mezhepleri karşı karşıya getiren iç savaşı 1989 yılında sonlandıran Taif Anlaşması gereğince, Lübnan meclisindeki 128 sandalye Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında yarı yarıya paylaştırılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Lübnan Müstakbel Hareketi

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