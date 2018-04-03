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Harmancık’a fonksiyonel tesis

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 14:09 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, Harmancık Mahallesinde yapımına devam edilen kompleks inşaatı inceledi.Meram Belediyesi, halkın ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Harmancık’a fonksiyonel tesis

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, Harmancık Mahallesinde yapımına devam edilen kompleks inşaatı inceledi.
Meram Belediyesi, halkın ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Harmancık Mahallesinde, daha önce pazar alanı olarak kullanılan alanda, farklı sosyal donatıların yer alacağı tesisin inşaatı devam ediyor. Lalebahçe, Gülbahçe ve Harmancık’ta ikamet eden vatandaşların ihtiyacı olan, kapalı Pazar yeri, emekliler lokali, kapalı halı saha, zabıta karakolu, ve işyerlerinin yer alacağı tesisin yıl sonuna kadar tamamlanarak vatandaşlara hizmet vermesi hedefleniyor.

“Sosyal donatıları büyük bir kompleks içerisinde topladık”
İnşaat alanında incelemelerde bulunarak bilgi alan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirtirken, “Meram bölgesinde halkımızın hayat standardını yükseltmek, yaşam kalitesini yükseltmek üzere yaptığımız çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Lalebahçe, Gülbahçe ve Harmancık mahallelerinin ihtiyacı olan sosyal donatıları büyük bir kompleks içerisinde topladık” dedi.

“5 bin metrekarelik inşaat alanına sahip”
Tesis hakkında bilgiler veren Başkan Toru, “Tesisimiz, Hatıp yolu üzerinde 7600 metrekare arsa üzerine gerçekleştiriliyor. Kapalı pazar yeri, emekliler için lokali, kapalı halı sahası, zabıta karakolu ve ticari üniteleriyle birlikte toplamda 5000 metrekarelik kapalı inşaat alanına sahip olan kompleksin yapımı hızla devam ediyor. İnşallah 2018 yılı sonunda da inşaatımız tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulmuş olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Harmancık’a fonksiyonel tesis

Harmancık’a fonksiyonel tesis

Harmancık’a fonksiyonel tesis

Harmancık’a fonksiyonel tesis

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