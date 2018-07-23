Harp Akademileri Komutanlığı davası: 125 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA - 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki darbe faaliyetleri ile Harp Akademileri Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak askeri cezaevine konulmasına ilişkin 121'i tutuklu 126 sanığın yargılandığı davada mütalaa verildi. 125 sanığın "Anayasayı İhlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi'nin karşısındaki binada görülen duruşmada, 120 tutuklu sanık ile 4 tutuksuz sanık hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı duruşmada açıkladığı mütalaasında, dönemin Kara Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral Selim Mert ile dönemin Harp Akademileri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Hasan Nevzat Taşdeler ve Hava Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral Recep Yüksel'in de aralarında bulunduğu 125 sanığın "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ile "Terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Mütalaada, ayrıca bazı sanıkların "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" , "Konut dokunulmazlığı ihlal" "Nitelikli yağma" gibi suçlardan değişik oranlarda hapis cezasına çarptırılması talep edildi. 4 tutuksuz sanığın da tutuklanmasının talep edildiği mütalaada, firari bir sanığın da dosyasının ayrılması istendi.
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