Harp Akademileri Komutanlığındaki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

İSTANBUL (AA) - FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığındaki faaliyetler ve eylemlerle akademi komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu’njun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin aralarında 3 generalin de bulunduğu 1'i başka suçtan olmak üzere 121'i tutuklu 1’i firari 126 sanığın yargılanmasına devam edildi.
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri’deki Alibey Spor Salonunda yapılan duruşmada, sanıklar ve avukatlarının talepleri alındı. Tutuklu sanıklar tahliyelerini talep ederken, sanık avukatları müvekkillerinin mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasını, el konulan kişisel eşyalar ile incelemesi biten dijital materyallerin iadesini ve tahliyelerini talep etti.
Duruşmaya öğle arası verildiği sırada izleyiciler salondan çıkarılırken, bir tutuklu sanık ile Jandarma görevlisi arasında bilinmeyen bir nedenden sözlü tartışma çıktı. Tutuklu sanık, yürümekte direnirken, bir sanık avukatının salondan çıkarılan tutuklu sanıkları cep telefonuyla kayıt altına aldığı iddiası gerginliği tırmandırdı.
Jandarma görevlileri ve emniyet güçleri olaya müdahale ederken avukat bir süre cep telefonunu kolluğa göstermedi. Bazı sanık avukatları da meslektaşlarına müdahale edilemeyeceğini söyleyerek tepki gösterdi. Tartışma kısa sürede son buldu.
Öğle arasının ardından yeniden başlayan duruşmada, bir kısım sanıkların da talepleri alınırken, mahkeme başkanı sitemde bir sorun olduğu gerekçesiyle duruşmaya yarın devam edileceğini açıkladı.
Duruşmaya yarın talep alınmasıyla devam edilecek.
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