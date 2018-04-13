Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetlerle Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, aralarında 3 generalin de bulunduğu 1'i başka suçtan olmak üzere 121'i tutuklu, 1'i firari 126 sanığın yargılandığı davanın duruşması, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için ertelendi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Alibey Spor Salonu'nda yapılan duruşmada, sanıklar ile sanık ve müdahil avukatlarının taleplerini alındı.

Taleplere ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilemesini, dosyanın tutuksuz sanığı Erkan Abunaz’ın tutuklanmasını istedi. Savcı, mütalaasını hazırlaması için dosyanın kendisine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, talepleri değerlendirmek için verdiği 5 saatlik aranın ardından, kararları açıkladı.

Buna göre, atılı suçlamaların vasıf ve mahiyeti, dava dosyasındaki görüntüler, tanık ve müşteki ifadeleri, kuvvetli suç şüphesini gösterir delil durumu ve öngörülen cezaların alt ve üst sınırını dikkate alan mahkeme, tutuklu 120 sanığın tahliye talebini reddetti.