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Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 16:25 | Son Güncelleme

Mahkeme heyeti, aralarında 3 generalin de bulunduğu 126 sanığın yargılandığı dava dosyasının, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi - Heyet, tutuklu 120 sanığın bu halinin devamına, tutuksuz sanık Erkan Abunaz'ın ise tutuklanmasına hükmetti

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetlerle Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, aralarında 3 generalin de bulunduğu 1'i başka suçtan olmak üzere 121'i tutuklu, 1'i firari 126 sanığın yargılandığı davanın duruşması, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için ertelendi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Alibey Spor Salonu'nda yapılan duruşmada, sanıklar ile sanık ve müdahil avukatlarının taleplerini alındı.

Taleplere ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilemesini, dosyanın tutuksuz sanığı Erkan Abunaz’ın tutuklanmasını istedi. Savcı, mütalaasını hazırlaması için dosyanın kendisine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, talepleri değerlendirmek için verdiği 5 saatlik aranın ardından, kararları açıkladı.

Buna göre, atılı suçlamaların vasıf ve mahiyeti, dava dosyasındaki görüntüler, tanık ve müşteki ifadeleri, kuvvetli suç şüphesini gösterir delil durumu ve öngörülen cezaların alt ve üst sınırını dikkate alan mahkeme, tutuklu 120 sanığın tahliye talebini reddetti.

Heyet, dosya kapsamında tutuksuz yargılanan ve İstanbul 28'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki mahrem imamlarla ilgili davadaki HTS kayıtları bu dosyaya da giren sanık Erkan Abunaz'ın, değişen delil durumunu göz önüne alarak tutuklanmasına hükmetti.

Firari sanık Zafer Özleblebici hakkındaki yakalama kararının infazının beklenmesini kararlaştıran heyet, sanık Feyzullah Yenitepe'nin cezaevinde kalmasının uygun olup olmadığı hususunun tespiti için sevk edildiği tam teşekküllü devlet hastanesinden akıbetinin sorulmasına, rapor dosyaya ulaştığında sanığın durumunun resen değerlendirilmesine hükmetti.

Gelinen aşama ve savcının talebini de dikkate alan heyet, dosyanın mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcılığına gönderilmesine karar verdi.

Mahkeme heyeti, sanıkların sorgusunun tamamlanmasını, dosyanın mütalaa için savcılığa gönderilmesini göz önüne alarak dosya üzerindeki tüm kısıtlılıkların kaldırılmasına hükmederek, bir sonraki duruşmanın Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki 2 No'lu salonda 23 Temmuz'da yapılmasını karara bağladı. Dava, 17 Ağustos 2018'e kadar kesintisiz devam edecek.

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FETÖ İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Korgeneral Tahir Bekiroğlu

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