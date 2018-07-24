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Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 17:41 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetlerle dönemin Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, biri firari 126 sanığın yargılandığı davada, sanıkların mütalaaya karşı beyanlarının alınmasına devam edildi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetlerle dönemin Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, biri firari 126 sanığın yargılandığı davada, sanıkların mütalaaya karşı beyanlarının alınmasına devam edildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki salonda yapılan duruşmada, gün boyunca sanıkların mütalaaya karşı beyanları alındı.

Söz verilen bir kısım tutuklu sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddetti.

Sanıklar, darbe girişiminde bulunmadıklarını, darbe ile ilgili herhangi bir faaliyete katılmadıklarını ve kimseye destek vermediklerini ifade ederek, tahliyelerini ve beraatlerini istedi.

Duruşma, yarına ertelendi.

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- Mütalaadan

Cumhuriyet Savcısı Eray Akkavak tarafından hazırlanan esas hakkındaki mütalaasında, dönemin Kara Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral Selim Mert ile diğer tümgeneraller Hasan Nevzat Taşdeler ve Recep Yüksel'in de aralarında bulunduğu 125 sanığın, ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'' suçundan, ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Mütalaada, bu sanıkların ayrıca "terör örgütüne üye olmak" suçundan, 7 yıl altışar aydan on beşer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Selim Mert ve Hasan Nevzat Taşdeler'in aralarında bulunduğu 66 sanık hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan ayrı ayrı bir yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istenilen mütalaada, 6 sanığa "haksız arama" suçundan ayrı ayrı 3 aydan 2 yıla kadar, 31 sanığa "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 18 yıla kadar, 2 sanığa da "nitelikli yağma" suçundan ayrı ayrı 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

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