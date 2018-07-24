Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetlerle dönemin Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, biri firari 126 sanığın yargılandığı davada, sanıkların mütalaaya karşı beyanlarının alınmasına devam edildi.
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki salonda yapılan duruşmada, gün boyunca sanıkların mütalaaya karşı beyanları alındı.
Söz verilen bir kısım tutuklu sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddetti.
Sanıklar, darbe girişiminde bulunmadıklarını, darbe ile ilgili herhangi bir faaliyete katılmadıklarını ve kimseye destek vermediklerini ifade ederek, tahliyelerini ve beraatlerini istedi.
Duruşma, yarına ertelendi.
\
- Mütalaadan
Cumhuriyet Savcısı Eray Akkavak tarafından hazırlanan esas hakkındaki mütalaasında, dönemin Kara Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral Selim Mert ile diğer tümgeneraller Hasan Nevzat Taşdeler ve Recep Yüksel'in de aralarında bulunduğu 125 sanığın, ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'' suçundan, ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.
Mütalaada, bu sanıkların ayrıca "terör örgütüne üye olmak" suçundan, 7 yıl altışar aydan on beşer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Selim Mert ve Hasan Nevzat Taşdeler'in aralarında bulunduğu 66 sanık hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan ayrı ayrı bir yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istenilen mütalaada, 6 sanığa "haksız arama" suçundan ayrı ayrı 3 aydan 2 yıla kadar, 31 sanığa "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 18 yıla kadar, 2 sanığa da "nitelikli yağma" suçundan ayrı ayrı 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.
KPSS 2018 soru ve cevapları yayımlandı! ÖSYM 2018 KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Muharrem İnce'den faiz tepkisi: Vatandaşın canı yanıyor
Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...
Ahmet Şık: Bana saldıran Alpay Özalan değil
Parkta iğrenç olay! Yaptığı şey yüzünden bu hale geldi
Son dakika... İsrail Suriye uçağını düşürdü
Köle talep eden Kuveytli fenomene tepki yağıyor!
Erdoğan'dan komşuya önemli telefon
Kira vermekten bıktı, 350 liraya ev sahibi oldu
20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı
Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı
İstanbul Kadıköy'de polise arkadaşının boğulduğu yeri gösteren Aziz Mertcan Aytaç'ın cesedi 2 hafta sonra aynı yerden çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum