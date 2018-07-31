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Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 17:11 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetlerle dönemin Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, biri firari 126 sanığın yargılandığı davaya, sanıkların mütalaaya karşı beyanlarının alınmasıyla devam edildi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetlerle dönemin Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, biri firari 126 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki salonda yapılan 42. duruşmada, ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen sanıklar, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulundu.

Mütalaaya katılmadıklarını belirten sanıklar, FETÖ üyesi olmadıklarını, darbe girişimine katılmadıklarını öne sürerek, tahliye ve beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların savunmalarına devam edilmek üzere duruşmayı yarına erteledi.
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- Mütalaadan

Cumhuriyet savcısı Eray Akkavak tarafından hazırlanan esas hakkındaki mütalaada, dönemin Kara Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral Selim Mert ile diğer tümgeneraller Hasan Nevzat Taşdeler ve Recep Yüksel'in de aralarında bulunduğu 125 sanığın, ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'' suçundan, ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Mütalaada, bu sanıkların ayrıca "terör örgütüne üye olmak" suçundan, 7 yıl 6’şar aydan 15’şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Sanıklar Selim Mert ve Hasan Nevzat Taşdeler'in aralarında bulunduğu 66 sanık hakkında, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan ayrı ayrı bir yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istenilen mütalaada, 6 sanığa "haksız arama" suçundan ayrı ayrı 3 aydan 2 yıla kadar, 31 sanığa "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 18 yıla kadar, 2 sanığa da "nitelikli yağma" suçundan ayrı ayrı 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Harp Akademileri Komutanlığı İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Silivri Ceza İnfaz Kurumları

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