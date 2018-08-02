Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetleri ile dönemin Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, biri firari 126 sanığın yargılandığı davanın 44. duruşması tamamlandı.
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki salonda yapılan 43. duruşmada, sanıklar esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yaptı.
Darbe girişimi öncesinde toplantılara katılmadıklarını, suç işlemediklerini öne süren tutuklu sanıklar, tahliyelerini ve beraatlerini talep etti.
Tutuksuz sanıklar da esas hakkındaki mütalaada isnat edilen suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.
Esas hakkındaki mütalaanın açıklandığı 23 Temmuz'dan itibaren gerçekleşen celselerde, 125 sanığın esas hakkındaki savunması tamamlandı.
Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarını almak üzere duruşmayı yarına erteledi.
- Mütalaadan
Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan mütalaada, dönemin Kara Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral Selim Mert ile diğer tümgeneraller Hasan Nevzat Taşdeler ve Recep Yüksel'in de aralarında bulunduğu 125 sanığın, ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.
Mütalaada, bu sanıkların ayrıca "terör örgütüne üye olmak" suçundan, 7 yıl altışar aydan on beşer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.
Selim Mert ve Hasan Nevzat Taşdeler'in aralarında bulunduğu 66 sanık hakkında, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan bir yıldan yirmişer yıla kadar hapis cezası öngörülen mütalaada, 6 sanığın "haksız arama" suçundan 3 aydan ikişer yıla, 31 sanığın "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 2 yıldan on sekizer yıla, 2 sanığın da "nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
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