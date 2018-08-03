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Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 15:21 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetlerle dönemin Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, biri firari 126 sanığın yargılandığı davada, sanık avukatlarının beyanları alındı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetlerle dönemin Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, biri firari 126 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki salonda yapılan duruşmada, cumhuriyet savcısının 23 Temmuz'daki celsede açıkladığı esas hakkındaki mütalaaya karşı sanıkların savunmaları alındı.

Daha sonra söz verilen sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu, darbe girişiminden haberleri olmadığını öne sürerek, tahliyelerini ve beraatlerini talep etti.

Mahkeme Başkanı Kemal Selçuk Yalçın, sanık avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarının tamamlanması için duruşmayı, 6 Ağustos Pazartesi gününe erteledi.

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FETÖ Harp Akademileri Komutanlığı İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Silivri Ceza İnfaz Kurumları

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