Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan esas hakkındaki mütalaada, dönemin Kara Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral Selim Mert ile diğer tümgeneraller Hasan Nevzat Taşdeler ve Recep Yüksel'in de aralarında bulunduğu 125 sanığın, ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

Sanık avukatları müvekkillerinin darbe girişimine iştirak etmediğini ve suçsuz olduklarını öne sürerek, müvekkillerinin tahliyelerini ve beraatlerini talep etti.

Mütalaada, bu sanıkların ayrıca "terör örgütüne üye olmak" suçundan, 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Selim Mert ve Hasan Nevzat Taşdeler'in aralarında bulunduğu 66 sanık hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan bir yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası öngörülen mütalaada, 6 sanığın "haksız arama" suçundan 3 aydan ikişer yıla, 31 sanığın "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 2 yıldan 18'er yıla, 2 sanığın da "nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

