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Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 16:20 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetlerle dönemin Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, biri firari 126 sanığın yargılandığı davada, esas hakkındaki mütalaaya karşı sanık avukatlarının beyanları alındı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetlerle dönemin Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, biri firari 126 sanığın yargılandığı davanın 47. duruşması tamamlandı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki salonda yapılan duruşmada, cumhuriyet savcısının 23 Temmuz'daki celsede açıkladığı esas hakkındaki mütalaaya karşı sanık avukatlarının savunmaları alındı.

Sanık avukatları müvekkillerinin darbe girişimine iştirak etmediğini ve suçsuz olduklarını öne sürerek, müvekkillerinin tahliyelerini ve beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarına devam edilmek üzere duruşmayı yarına erteledi.

- Mütalaadan

Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan esas hakkındaki mütalaada, dönemin Kara Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral Selim Mert ile diğer tümgeneraller Hasan Nevzat Taşdeler ve Recep Yüksel'in de aralarında bulunduğu 125 sanığın, ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

Mütalaada, bu sanıkların ayrıca "terör örgütüne üye olmak" suçundan, 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Selim Mert ve Hasan Nevzat Taşdeler'in aralarında bulunduğu 66 sanık hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan bir yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası öngörülen mütalaada, 6 sanığın "haksız arama" suçundan 3 aydan ikişer yıla, 31 sanığın "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 2 yıldan 18'er yıla, 2 sanığın da "nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
darbe girişimi FETÖ Harp Akademileri Komutanlığı

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