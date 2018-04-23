Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz’dan 23 Nisan mesajı

Şanlıurfa’nın Harran İlçe Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nin 98. açılış yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Özyavuz, mesajında tarih boyunca haysiyetli ve şerefli bir şekilde yaşayan Türk milletinin “Ya istiklal, ya ölüm” diyerek, yurdu işgal eden düşmanlara karşı eşsiz bir mücadele vererek İstiklal Savaşı’nı kazandığını hatırlattı. Tarihin hiçbir döneminde esareti kabul etmeyen Türk milletinin 23 Nisan 1920’de “Hakimiyet kayıtsız, şartsız milletindir” diyerek, “egemenlik ve bağımsızlık” iradesini meclis çatısı altında bütün dünyaya haykırdığını belirten Özyavuz, 98 yıl önce temelleri atılan “milli egemenlik ruhunun” bir çınar gibi büyüyerek bugünlere geldiğine ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi zor şartlarda kurulduğunun yeni nesillere çok iyi anlatılması gerektiğinin altını çizen Özyavuz, mesajında “O gün sergilenen milli irade ruhu, ülkemizde demokrasinin ve millet egemenliğinin teminatı olmuştur. Ulusal egemenlik ve bağımsızlığımızın taçlandırıldığı 23 Nisan günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza bayram olarak armağan edilmiştir. Bu Büyük Önder’in nesillerimize verdiği değerin ve güvenin en güzel belirtisidir. Her yıl yavrularımızın büyük bir coşku ile kutladığı bu bayramda atılan ‘sevgi ve kardeşlik’ tohumlarıyla yarınlara dair umutlarımız yeşeriyor. Özgürlüğün, eşitliğin ve adaletin kaynağı milletin kayıtsız şartsız egemenliğidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin aydınlık yarınları gelecek kuşakların görüşleri ve çalışma azmiyle şekillenecektir. Bu duygu ve düşüncelerle aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerini kullandı