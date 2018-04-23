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Harran Üniversitesi Rektörü Taşaltın’dan 23 Nisan mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 12:00 | Son Güncelleme

Harran Üniversitesi Rektörü Prof.

Harran Üniversitesi Rektörü Taşaltın’dan 23 Nisan mesajı

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili bir mesaj yayımladı.
Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı, kuşkusuz tarihimizin dönüm noktası olduğuna dikkat çekti. Taşaltın, mesajında, "Toprakları işgale uğramış, esarete mahkum edilmek istenen ve yokluklar içerisinde var olmaya çalışan bir ülkenin, Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir şiarıyla yola çıkan ecdadı, birlik ve beraberliğinden ödün vermeden, vatan toprakları uğruna büyük mücadeleler vermiş, bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkmıştır" ifadelerini kullandı. Taşaltın, "Kanla ve canla mücadele edilerek millete verilen egemenliğimiz, 98 yıl içerisinde çeşitli iç ve dış saldırılara maruz kaldı. En son 15 Temmuz 2016 tarihinde işgale girişilerek, milletin egemenliğine, milletin temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisine tarihin en hunhar saldırısı yapılmıştır. Bu aziz millet tıpkı 98 yıl önce olduğu gibi yine tüm kararlılığıyla egemenliğine sahip çıkarak ulusal egemenliğini bir kez daha perçinlemiştir. Atatürk’ün çocuklarımıza büyük bir armağanı olan, barış ve kardeşlik gibi yüce değerlerin içtenlikle paylaşılmasına, farklı kültürlerin buluşmasına ve kaynaşmasına aracılık eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışını en samimi duygularımla kutluyorum. İlk meclisteki tüm milletvekillerini bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Harran Üniversitesi Rektörü Taşaltın’dan 23 Nisan mesajı

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