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Harran Üniversitesinde Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 18:16 | Son Güncelleme

Yabancı uyruklu öğrencilerin Şanlıurfa’da eğitim alabilmeleri için, Harran Üniversitesi tarafından Yabancı Uyruklular İçin Yükseköğretime Geçiş ve Yerleştirme Sınavı yapıldı.Yurt içi ve yurt dışındaki yabancı uyruklu öğrencilerin Şanlıurfa’daki Harran Üniversitesinde okuyabilmeleri amacıyla geçen yıl ilki yapılan Yabancı Uyruklular İçin Yükseköğretime Geçiş ve Yerleştirme Sınavı, bu yıl Şanlıurfa’nın yanı sıra Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapıldı.

Harran Üniversitesinde Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı yapıldı

Yabancı uyruklu öğrencilerin Şanlıurfa’da eğitim alabilmeleri için, Harran Üniversitesi tarafından Yabancı Uyruklular İçin Yükseköğretime Geçiş ve Yerleştirme Sınavı yapıldı.
Yurt içi ve yurt dışındaki yabancı uyruklu öğrencilerin Şanlıurfa’daki Harran Üniversitesinde okuyabilmeleri amacıyla geçen yıl ilki yapılan Yabancı Uyruklular İçin Yükseköğretime Geçiş ve Yerleştirme Sınavı, bu yıl Şanlıurfa’nın yanı sıra Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapıldı. Harran Üniversitesi tarafından organize edilen sınava katılan öğrenci sayısı bu yıl geçen yıla nazaran 3 katından daha fazla bir sayıya ulaşarak bin 650 ulaştı. Azerbaycan’nın başkenti Bakü’deki sınavın koordinasyonunu Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık sağladı. Sınava giren yabancı uyruklu öğrenciler toplam 55 üniversitede okuyabilecekleri ve eğitim konusunda hiçbir eksiklik yaşamadan üniversite mezunu olabilecekleri belirtildi. Bu sınavın Harran Üniversitesi tarafından yurt dışında yapılan ilk sınav olduğunu belirten Rektör Prof.Dr. Ramazan Taşaltın, “Sınav, geçen yıl üniversitemizde başarıyla uygulanmıştı. Bu yıl da üniversitemiz ile birlikte Bakü’de de sınav gerçekleştirdik. Soruların tamamı üniversitemiz öğretim elemanlarınca hazırlandı ve kitapçık haline getirildi. Sınav başarıyla gerçekleşti. Tüm emeği geçenleri kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Harran Üniversitesinde Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı yapıldı

Harran Üniversitesinde Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı yapıldı

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