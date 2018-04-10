Harran’da 10 Nisan Polis Haftası kutlandı

Emniyet Teşkilatının 173. Kuruluş Yıl Dönümü Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde çeşitli törenlerle kutlandı.

Harran Kaymakamlığı önünde gerçekleştirilen tören Harran ilçe Emniyet Müdürü Mehmet Emin Tuna’nın Atatürk Anıtına çelenk bırakması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Törene, Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, Harran Jandarma Komutanı Yüzbaşı Murat Uyanık, Cumhuriyet Savcısı Çınar Bulut, siyasi parti temsilcileri, kanaat önderleri, emniyet şube müdürleri, polis memurları ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Harran İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Emin Tuna, 173’üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayan Emniyet Teşkilatının halkın güvenini kazanmış olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Tuna, “Aziz milletimizden aldığımız destekle şanlı Emniyet Teşkilatımızın tüm birimleri suçla ve suçluyla kararlılıkla mücadeleye devam etmektedir”dedi.

Emniyet ve asayiş hizmetlerinin yerine getirilmesi için alınan tedbirlerin ve hayata geçirilen uygulamaların toplum vicdanında kabul görmesinin güçlerine güç kattığını vurgulayan Tuna, “Et ve tırnak nasıl birbirinden ayrılmıyorsa şereflenmiş iki el olan polis ile halkı birbirinden ayırmak kimsenin haddine değildir. Halkımızın bize olan ilgi ve desteği zor olan görevlerimizin ifasında tek moral kaynağımız olmaktadır. ‘Bilgili olanın güçlü olacağı’ anlayışından hareketle başta kanunlar olmak üzere her türlü güncel konu ve gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. 15 Temmuz hain darbe girişiminde 62 mensubunu şehit veren Polis Teşkilatı bugün de Afrin’de Mehmetçik ile aynı safta teröristlerle çatışmaktadır. Ülkemizin bekası, istiklal ve istikbal mücadelemizde etkin rol oynamaktadır”şeklinde konuştu.

Harran kaymakamı Ömer Faruk Çelik ise Türk Polis Teşkilatının anayasaya ve yasalara bağlı şekilde milletin huzur ve güvenliği için azimle çalıştığına dikkat çekti. Çelik, “Polis Teşkilatımız, 15 Temmuz hain darbe girişiminde devlet büyüklerini korumada ve devletimizin uğradığı bu alçak saldırıda göstermiş olduğu duruş ve vermiş oldukları şehitlerle bunu bir kez daha ispatlamıştır. Sonraki süreçte de kendi içerisinde örgütlenmiş hainlerin temizlenmesiyle daha güçlü bir şekilde görevine devam etmektedir. Bu bağlamda teşkilatımızın 173’üncü kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize başsağlığı ve sabır temenni ediyorum” diye konuştu.

Törenin sonunda Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik ve Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, İlçe Emniyet Müdürlüğünde emniyet mensupları ile bir araya gelerek onların gününü kutladılar.