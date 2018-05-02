Harran'da yarım saatlik yağmur sele neden oldu

HARRAN (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde yarım saat etkili olan şiddetli yağmur sele dönüşünce bazı mahallelerde su baskınları yaşandı. Yağışta taban suyunun yükselmesi nedeniyle evler sular altında kaldı, ekili alanlarda büyük zarar meydana gelirken, 14 hayvan ise telef oldu.

Harran'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız yarım saat yağan şiddetli yağmur, sele neden oldu. İlçeyi kırsal mahallelere bağlayan yollarda göçükler meydana geldi. Eyyübiye Belediyesi'ne bağlı ekipler, iş makineleriyle, yağış nedeniyle kapanan yolları trafiğe açtı. Yaşamı olumsuz etkileyen yarım saatlik yağışın ardından su taşkını sonucu Alaca Mahallesi'nde 4 evi, Özlü Mahallesi'nde ise iki ahırı su bastı, 14 hayvan telef oldu, ekili tarım arazileri ise büyük zarar gördü.

Akdilek Mahallesi'nde yağışa gece uyudukları sırada yakalanan Halil Toprak'ın evinin bir bölümü çöktü. Çocuklarını zamanında evinden çıkardığı için can kaybının yaşanmadığını ifade eden Toprak, cep telefonuyla çekim yaparak, "Evimiz başımıza yıkıldı. Odalarımız göle döndü. Bu evde abimle birlikte toplam 14 kişi yaşıyoruz. Bütün eşyalarımız sular altında kaldı. Yaşadığım bu durum için aradığımız yetkililer, bu saatte kadar daha bize ulaşamadılar" diyerek tepkisini dile getirdi.