HABER

Harran'da yarım saatlik yağmur sele neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 12:49 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde yarım saat etkili olan şiddetli yağmur sele dönüşünce bazı mahallelerde su baskınları yaşandı.

HARRAN (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde yarım saat etkili olan şiddetli yağmur sele dönüşünce bazı mahallelerde su baskınları yaşandı. Yağışta taban suyunun yükselmesi nedeniyle evler sular altında kaldı, ekili alanlarda büyük zarar meydana gelirken, 14 hayvan ise telef oldu. Harran'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız yarım saat yağan şiddetli yağmur, sele neden oldu. İlçeyi kırsal mahallelere bağlayan yollarda göçükler meydana geldi. Eyyübiye Belediyesi'ne bağlı ekipler, iş makineleriyle, yağış nedeniyle kapanan yolları trafiğe açtı. Yaşamı olumsuz etkileyen yarım saatlik yağışın ardından su taşkını sonucu Alaca Mahallesi'nde 4 evi, Özlü Mahallesi'nde ise iki ahırı su bastı, 14 hayvan telef oldu, ekili tarım arazileri ise büyük zarar gördü. Akdilek Mahallesi'nde yağışa gece uyudukları sırada yakalanan Halil Toprak'ın evinin bir bölümü çöktü. Çocuklarını zamanında evinden çıkardığı için can kaybının yaşanmadığını ifade eden Toprak, cep telefonuyla çekim yaparak, "Evimiz başımıza yıkıldı. Odalarımız göle döndü. Bu evde abimle birlikte toplam 14 kişi yaşıyoruz. Bütün eşyalarımız sular altında kaldı. Yaşadığım bu durum için aradığımız yetkililer, bu saatte kadar daha bize ulaşamadılar" diyerek tepkisini dile getirdi.

YSK Başkanı Güven'den kritik açıklama!YSK Başkanı Güven'den kritik açıklama!
Tarihi görüşmenin yeri belli oldu! Trump'tan açıklamaTarihi görüşmenin yeri belli oldu! Trump'tan açıklama
Tüm siyasi partilere 24 Haziran seçimi çağrısı!Tüm siyasi partilere 24 Haziran seçimi çağrısı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Dini nikah kıyan Alişan'ı kızdıran yorumlar!

Dini nikah kıyan Alişan'ı kızdıran yorumlar!

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Canlı yayında isim vermeden açıkladı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Canlı yayında isim vermeden açıkladı

Son dakika! CHP, İYİ Parti, SP, ve DP ittifak konusunda anlaştı

Son dakika! CHP, İYİ Parti, SP, ve DP ittifak konusunda anlaştı

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul Boğazı transit geçişlere kapatıldı

Son dakika! İstanbul Boğazı transit geçişlere kapatıldı

Ebru Şahin kimdir? Kaç yaşındadır?

Ebru Şahin kimdir? Kaç yaşındadır?

1 Mayıs’ta ‘anarşist’ pankart açan Saadet Partisi'nden açıklama geldi

1 Mayıs’ta ‘anarşist’ pankart açan Saadet Partisi'nden açıklama geldi

Bursa merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

Bursa merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

2018 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak? (2018 dini günler takvimi)

2018 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak? (2018 dini günler takvimi)

İstanbul'da hava durumu nasıl? Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı

İstanbul'da hava durumu nasıl? Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.