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Harran'daki kavgaya soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 21:52 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Valiliği: - "Kısmen sosyal medyaya yansıyan olayla ilgili görüntüler üzerine Valiliğimizce talep edilen müfettişler aracılığıyla idari soruşturma başlatılmıştır"

Şanlıurfa Valiliğince, Harran ilçesinde 2 grup arasında yaşanan kavga nedeniyle olay yerine giden jandarma görevlilerinin mukavemetle karşılaştığı iddiasıyla ilgili soruşturma açıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Aydınlar Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 grup arasında yaşanan taşlı ve sopalı saldırıyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Müdahaleye giden jandarma görevlileri mukavemetle karşılaşmış ve ardından arbede yaşanmıştır. Kısmen sosyal medyaya yansıyan olayla ilgili görüntüler üzerine Valiliğimizce talep edilen müfettişler aracılığıyla idari soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca halen 4 kişinin gözaltında tutulduğu olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma da devam etmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
Harran Jandarma kavga soruşturma Şanlıurfa Valiliği

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