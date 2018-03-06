Harun Kandemir kimdir? Çukur oyuncusu Harun Kandemir neden öldü?

Harun Kandemir'in ani ölümü sevenlerini yasa boğdu. 35 yaşındaki genç oyuncu şimdiye kadar Kurtlar Vadisi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Filinta gibi dizilerde tol almış son olarak da Çukur dizisinde oynamaktaydı.
BİR ANDA YERE YIĞILDI!
Kandemir ailesiyle birlikte akşam yemeğini yedikten sonra aniden yere yığıldı. Kandemir’in yere yığıldığını ve hareketsiz yattığını gören ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler ilk incelemelerinde Kandemir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna götürülen Kandemir’in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
AİLESİ PERİŞAN OLDU
Harun Kandemir'in ani bölümü nedeniyle şok olan ailesi sinir krizi geçirdi. Oyuncunun cenazesi bugün ikindi namazı müteakip Çerkezköy Osmanlı Camii'nde kılınacak.
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