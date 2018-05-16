Hasadına başlanacak fındıkta 'külleme' tehdidi

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) - DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde hasadına başlanacak fındıkta külleme hastalığı üreticiyi tedirgin ediyor. Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, "Fındık üreticilerimiz, hastalıkla mücadele ederken, ürünü az alınca da morali bozuluyor. Yılmadan ve dereyi kurutmadan bu mücadeleye devam etmeliyiz" dedi.

Dünya fındık üretiminin yüzde 78'ini, ihracatının ise yüzde 76'sını elinde bulunduran Türkiye'de, son yıllarda fındıkta görülen külleme hastalığı, üreticiyi tedirgin etmeye devam ediyor. Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan, fındıkta külleme ile çeşitli hastalıklara ilişkin uyarılarda bulundu. Külleme, fındık kurdu ve bakteriyel yanıklar ile üreticilerin mücadele ettiğini belirten Karan, "Üreticilerimiz son yıllarda külleme hastalığıyla mücadele ediyor. Bunu 'genç sürgün' hastalığı olarak da nitelendirebiliriz. Bu hastalık, sürgünleri kurutarak, gelecek yılın rekoltesine etkili oluyor. Bu nedenle külleme hastalığıyla mutlaka mücadele etmemiz gerekir. Mücadeleye nisan ayından önce sıvı kükürtle başladık. Bu uygulama sonunda mayıs ayı içinde eğer külleme var ise kimyasal ilaçlamaya başlamalı. Ayrıca mayıs ayı içinde fındık kurdu ile de mücadele yapılmalı. Hem külleme hem fındık kurdu için hazırlanan karışım bahçelere uygulanmalı" diye konuştu.

'CİDDİ KURUMALAR YAŞANDI'

Fındıktaki hastalıklarla yılmadan mücadele edeceklerini dile getiren Karan, "Bizler hem külleme ile mücadele edeceğiz hem de iyi verim alacağız, diye çabalıyoruz. Yine bu sene de bir bakteriyel yanıklık oluşmaya başladı. Havaların birden ısınıp, birden soğumasıyla bu hastalık ortaya çıktı. Ciddi kurumalar yaşandı. Üreticilerimiz bunları bahçelerden kesip, çıkarmalı. Hastalıkla mücadele ederken üretici az ürün alınca da morali bozuluyor. Yılmadan ve dereyi kurutmadan bu mücadeleye devam etmeliyiz" dedi.

Kimyasal mücadelenin şart olduğunu vurgulayan Karan, "Bahçelerimizde geçmişten gelen mücadele yöntemleri vardı; ancak onların zamanında fındıklar yeni dikim ve gençti. Şimdi ocaklarımız çok yaşlandı. Buna bağlı olarak da verim çok düştü. Artık bahçelerin sökülüp, yeniden dikilmesi gerektiğini düşünüyoruz. İlaçlı ve kimyasal mücadele yapmadan, ciddi manada ürün alacağımızı düşünmüyoruz. Bunun için kimyasal mücadelenin şart olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

'CİDDİ KARANFİL KAYBI VAR'

Bu yılın fındık rekoltesine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Başkan Karan, ürünün, geçen yıla oranla daha az olacağını tahmin ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Son yıllarda küresel ısınmadan dolayı hava şartlarında sık sık değişiklikler yaşandı. Fındığın soğukluk ihtiyacını karşılaması için kar yağması gerekiyordu; ancak bu sene sadece yüksek kesimlere kar yağdı. Bu durumda karanfillerin açmasını engelledi ve sahil kesimde ciddi karanfil kaybı var. Sahil kesiminde geçen senenin 3'te 1 gibi ürün olduğunu tahmin ediyoruz. Giresun'da kalite fındığın geçen senenin çok altında olacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda diğer bölgelerde de bu durum mevcut; ancak haziran ayında bu netleşecek. İnşallah üreticilerimizin mahcup olacağı ürünle karşı karşıya kalmayız."