Hasan Celal Güzel'in ismi gençlik merkezinde yaşatılacak

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Şahinbey Belediyesince yaptırılan ve eski bakanlardan merhum Hasan Celal Güzel'in adı verilen gençlik merkezi hizmete sunuldu.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, açılışta yaptığı konuşmada, siyasete atıldıktan sonra Hasan Celal Güzel ile birçok vesileyle görüşme imkanı bulduğunu belirterek Güzel'in çok değerli bir insan olduğunu söyledi.

Hasan Celal Güzel'in Türk ekonomisinin kalkınmasına büyük katkılar sunduğuna dikkati çeken Şimşek, şöyle konuştu:

"1970’li yılların sonunda Türkiye fiilen ve resmen iflas etmişti. 24 Ocak kararları aslında Türkiye ekonomisinin yeniden ayağa kalktığı, ona zemin hazırlayan kararlar. Bu kararlara zemin hazırlayan ekibin içinde merhum Hasan Celal Güzel var. 1983 ve sonrası Türkiye büyük bir yükseliş dönemine girdi. Reformlar yapıldı. Türkiye sınıf atladı. Çünkü o dönem Merhum Turgut Özal ve ekibinin başı Hasan Celal Güzel’i görüyorsunuz. Bu değerli şahsiyetlerin yapmış olduğu reformlar sayesinde Türkiye düşük gelirli ülke grubundan çıkarak orta gelir grubuna geçmiştir. Allah razı olsun, mekanları cennet olsun. Gerçekten bu ülke, bu değerli insanlara çok şey borçlu. Birçok özellik sayıldı. En güzel tarafı iyi bir insan olması. Çok değerli bir insan."